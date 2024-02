AK Parti İzmir İl Başkanı: Adaylarımız İzmir\'in yerli ve üretken isimleri

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir'e gelerek belediye başkan adaylarını tanıtmasının ardından ilk değerlendirmesini yapan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, tüm adaylarını "yerli ve üretken" sıfatlarıyla tarif ederek; "Başta Büyükşehir Adayımız Sayın Hamza Dağ olmak üzere; tüm isimler yaşadıkları yerin seveni ve sevileni, tartışmasız bir parçası. İzmir'in yüzü, İzmir'in aynası. Her biri alanlarının uzmanı, işinin ehli. İzmir, kendisini içlerinden birine, sözünün eri olacak isimlere gönül rahatlığıyla emanet edecek" diye konuştu.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir'e gelerek belediye başkan adaylarını tanıtmasının ardından ilk açıklamalarını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzmir'den umutlu ve heyecanlı ayrıldığını belirten Saygılı, "Kendisi siyaset yolculuğuna bir belediye başkanı olarak başlayan Cumhurbaşkanımız; her zaman yerel yönetimleri çok önemsedi. Şehirlerin yerel hizmet alması, kalkınması ve çağı yakalaması için pek çok proje üretti; örnek yatırımlara imza atılmasının önünü açtı. Kanıtı, AK Parti idaresinde olan illerimizdir. Bize şans veren asla pişman olmadı. Eminim, İzmir'de de böyle olacak. Büyükşehir Adayımız Sayın Hamza Dağ; yıllardır İzmir'e hamilik yapan, İzmir'i koruyan, kollayan, yol göstericilik yapan, şehrin önünü açan bir isim. Belediye Başkanı olma yetkisiyle yapabileceklerini hayal dahi edemiyorum. Sınır tanımayan bir vizyona ve enerjiye sahip. Yüreği İzmir için atan Hamza Başkanımızla kısa sürede farkın ortaya çıkacağı tartışma götürmez. 30 ilçemizde, her bir İlçe Belediye Başkan Adayımız, yola çıktığı ilçeyi avcunun içi gibi biliyor; çünkü oranın insanları. İçlerinden biri. Başarı hikayeleri olan, işlerinin ehli isimler. 'Önce insan önce şehir' diyerek liyakatle çalışacak, hizmeti en adil biçimde vatandaşın ayağına götüreceklerdir. Şehrimizin kentsel dönüşümünden, altyapı iyileştirmelerine; çevre dostu projelerden, kültür-sanat etkinliklerine kadar geniş bir yelpazede çalışmalar gerçekleştirecek olan bu ekip, İzmir'i; modern, çağdaş ve sürdürülebilir bir şehri haline getirme hedefiyle yola çıkmıştır. Bu ekip, İzmir'in her mahallesine eşit ve adil bir şekilde hizmet götürmeyi amaçlayarak, şehrimizi bir bütün olarak ele alacak ve daha yaşanabilir kılacak çalışmalar yapacaktır. Çok değil, bir yıl sonra her birinin farkı, hizmet ve eserleriyle ortaya çıkmış olacak. ve yorgun İzmir; bizimle ayağa kalkmak istediğine asla pişman olmayacak" dedi.

"Bıçak kemikte; son sözü İzmir söyleyecek"

İzmir'in yıllardır kuru gürültüyle yönetildiğini vurgulayan İl Başkanı Bilal Saygılı, bıçağın kemiğe dayandığını ve İzmirlilerin bu kez son sözünü değişimden yana söyleyeceğini belirterek, "İzmir çeyrek asır kaybetti. Bu bir insan ömrüdür. ve artık kaybedecek zamanı yoktur. Hemşerilerimizin tercihlerine saygımız hep sonsuz oldu. Ama artık, terazinin dengesi değişti. Bunu son dönemde daha yoğun görüyoruz. İzmir; artık gerçek hizmet, gerçek belediyecilik istiyor. Kendisine verilen sözler tutulsun istiyor. 'Madem büyüğüm, neden halen bu temel sorunlarla cebelleşiyorum!' diyen İzmir; artık meseleyi doğru yerden sorguluyor. 'Bugüne kadar verdiğimiz oyun, duyduğumuz güvenin karşılığını görmedik!' diyor. İzmir'in artık lakırdıya, eğreti işe tahammülü kalmadı. Artık bu tablo değişecek. İzmir Büyükşehirde ve 30 ilçede yola çıkan gönül insanlarının koluna giren İzmirliler, hak ettiği hizmete kavuşacak. Biz kavga, iç çekişme, fesatlık bilmeyiz. Egolarımız, millete hizmet aşkımızın üstünde bir parlaklıkta değildir. İnsanların manevi ve milli değerleriyle siyaset yapmayız. Siyasi tercihlerine göre pazarlığa oturmayız, iş üretmeyiz. Bizde; bir tek gerçeklik vardır; hizmet sevdası! Bir tek yol vardır; çalışmak! Bir tek nihai hedef vardır; başarmak! İşte İzmir nihayet bu eşikte. Gerçek hizmet verecek olana oyunu emanet edecek ve kazanacak" diyerek sözlerini noktaladı. - İZMİR