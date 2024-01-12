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AK Parti İzmir İl Başkanı: Tire'de MHP'li aday gösterilecek - Son Dakika
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AK Parti İzmir İl Başkanı: Tire'de MHP'li aday gösterilecek

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin İzmir Tire'ye yönelik özel bir talebinin olduğunu, Tire'de Cumhur İttifakı olarak yerel seçimlerde MHP'li bir adayın gösterileceğini söyledi. İYİ Partili Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran da, MHP'ye geçeceği iddialarıyla ilgili, 'Şuan konuyla ilgili açıklama yapmamız erken' yanıtını verdi.

AK Parti İzmir İl Başkanı: Tire\'de MHP\'li aday gösterilecek
12.01.2024 - 11:49,  Güncelleme: 12:04
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AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin İzmir Tire'ye yönelik özel bir talebinin olduğunu, Tire'de Cumhur İttifakı olarak yerel seçimlerde MHP'li bir adayın gösterileceğini söyledi. İYİ Partili Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran da, MHP'ye geçeceği iddialarıyla ilgili, "Şuan konuyla ilgili açıklama yapmamız erken" yanıtını verdi.

Bilal Saygılı, bir televizyon programında yaptığı konuşmada, Tire'ye yönelik Devlet Bahçeli'nin özel bir talebinin olduğunu söyledi. Saygılı, "İzmir ile ilgili, 2019 yerel seçimlerinde, nasıl bir paylaşım yapılmış ise ilçelere hangi partimizle gireceğimizin kararı verilmiş ise aynı şekilde devam kararı verildi. Sadece birkaç gün içerisinde Devlet Bahçeli'nin Tire'ye özel bir talebinin olması sonucunda, Cumhurbaşkanımızın da karşılıklı mutabakat kurarak yapmış olduğu bir Narlıdere ve Tire değişimi oldu. Bu da hem ilimiz için hem de Cumhur İttifakımız için hayırlara vesile olsun" dedi.

İYİ Partili Başkan MHP'ye mi geçecek

İYİ Partili Belediye Başkanı Salih Atakan Duran'ın ise MHP'ye geçeceği yönünde iddialar konuşulmaya başladı. Başkan Duran, konuyla ilgili, "Şuan konuyla ilgili açıklama yapmamız erken. Siyasette 1 gün çok uzun, 1 yıl çok kısa zaman dilimidir bazen" diye konuştu.

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de, iddialarla ilgili bir görüşme olmadığını söyledi. Şahin, "Bizim Tire'de 3 tane aday adayımız var. Bu genel merkezimizin kararıdır. Kararın ne olduğunu şuan bilmiyoruz. Profesyonel çalışma yaptırıyoruz. O çalışmaların sonucuna göre karar verilecek" diye aktardı. - İZMİR

Kaynak: İHA
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