AK Parti İzmir İl Başkanlığında üye katılım toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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AK Parti İzmir İl Başkanlığında üye katılım toplantısı düzenlendi

27.08.2022 09:52
AK Parti İzmir İl Başkanlığında üye katılım toplantısı düzenlendi

AK Parti İzmir İl Başkanlığının yürüttüğü Gönül Seferberliği Projesi kapsamında son 2 yılda İzmir'de 8 bin 295 kişinin online üyelik sistemi ile partiye katılması dolayısıyla tören düzenlendi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığının yürüttüğü Gönül Seferberliği Projesi kapsamında son 2 yılda İzmir'de 8 bin 295 kişinin online üyelik sistemi ile partiye katılması dolayısıyla tören düzenlendi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, törende yaptığı konuşmada, dünyada bir süredir çok ciddi meydan okumaların yaşandığını, bu meydan okumalardan en çok Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın etkilendiğini söyledi.

Libya'da, Suriye'de yaşanan sorunların, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'ye bir maliyeti olduğunu kaydeden Dağ, "Böyle bir zamanda ülke yönetme tecrübesi olan, iradesi olan ve dünyada güçlü liderliğiyle ön plana çıkan lider ülke Türkiye olmanın ne anlama geldiğini gördük. Aynı zamanda böyle bir dönemde ülkeyi selamete çıkaracak ülkeyi böyle bir dönemde kurtaracak olan güçlü bir liderdir, güçlü bir iradedir, o da bugün Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi.

Türkiye'de yaşanan zorluklar

Türkiye'nin son dönemde İzmir depremi, orman yangını gibi zorlu süreçlerden geçtiğini ifade eden Dağ, "Bunların hiçbirinde Allah'a hamdolsun, 'Devlet nerede?' dedirtmedik. İzmir'de depremzedeler için 5 bin küsur konutu bitirdik, bitirmek üzereyiz. Biz 5 bin konut yaparken ey Büyükşehir Belediyesi sen ne yaptın? Bir tane konut yaptın mı?" diye konuştu.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile depremzedelere kredi müjdesi açıkladıklarını hatırlatan Dağ, depremzedelerin diğer taleplerini de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile görüştüklerini ve sorunu çözüme kavuşturacaklarını kaydetti.

"Hiç kimseden korkumuz yok"

Birilerinin AK Parti'ye ömür biçmeye çalıştığını anlatan Hamza Dağ, şöyle devam etti:

"Şimdi 'helalleşeceğiz' derken öbür taraftan 'yargılayacağız' diyorlar. Bir milletvekilli Meclis'te diyor ki 'O Bursa'daki fabrikayı verdiğiniz için sizi yargılayacağız.' Niye? Orası kamu arazisiymiş. Biz Togg'a verdiğimiz için Togg'a peşkeş çekmişiz. Bu ülkenin yerli, milli aracı olması sizi niye rahatsız ediyor? 'Bundan dolayı yargılayacağız' diyor. Hukuk devleti dediğiniz yerde siyasilerin böyle bir şey söylemesi de ayrı bir garabet de ama alnımız açık, başımız dik. Hiç kimseden korkumuz yok ama fazla da kendinizi kaptırmayın, etrafınızı da kandırmayın. İnsanlara fazla da ümit vermeyin. Seçim gecesi bir 'Adam kazandı' mesajı daha atmak zorunda kalmasınlar Allah'ın izniyle."

"Burada şahsi hırslara yer yok"

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ise 2023'te İzmir'de birçok ilçeyi kazanmayı hedeflediklerini, İzmir'in de AK Parti ile zaferi beklediğini söyledi.

Sürekli, son 2 yılda "izmiraküyelik.com" aracılığıyla İzmir'de 8 bin 295 kişinin partiye katıldığını bildirdi.

Gönül Seferberliği Projesi'nin devam ettiğini kaydeden Sürekli, yeni katılan üyelere şöyle seslendi:

"Doğru adrestesiniz, doğru çatının altındasınız. Çünkü burada şahsi hırslara yer yok. 'Tek millet, tek vatan, tek bayrak, tek devlet' şiarıyla yol yürüyenler var. Ülkemizi ve şehrimizi demokrasi ve kalkınma hamleleri ile ileriye taşımak isteyenler var. Sizin de varlık ve desteğinizle davamızın peşinden giden gönüllü ordusu büyüyor. Allah, hiçbirimizin yüzünü kara çıkarmasın.. Yolumuz açık olsun."

Törende, AK Parti'ye dijital platformdan katılan 150 kişiye rozetleri takıldı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yazdığı mektup takdim edildi.

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Kaynak: AA

AK Parti, Türkiye, İzmir, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti İzmir İl Başkanlığında üye katılım toplantısı düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti İzmir İl Başkanlığında üye katılım toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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