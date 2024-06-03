AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanlığı Bölgesel İstişare Toplantısı Aliağa'da Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Politika

AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanlığı Bölgesel İstişare Toplantısı Aliağa'da Gerçekleştirildi

AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanlığı Bölgesel İstişare Toplantısı Aliağa\'da Gerçekleştirildi

AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanlığınca koordine edilen İlçe Kadın Kolları Başkanları Bölgesel İstişare Toplantılarının ilki Aliağa'da gerçekleştirildi.

03.06.2024 15:56
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AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanlığınca koordine edilen İlçe Kadın Kolları Başkanları Bölgesel İstişare Toplantılarının ilki Aliağa'da gerçekleştirildi.

AK Parti Aliağa Kadın Kolları Başkanı Şule Akman Yıldırım, program kapsamında ilçeye gelen İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Emel Dalkıran ve beraberindekilerle Dikili, Bergama, Kınık ve Foça kadın kolları başkanlarını bir restoranda misafir etti.

AK Parti'nin kuruluşundan bu güne değerlendirmelerin yapıldığı, siyasi tecrübelerin paylaşıldığı toplantıda kadınlara yönelik çalışmalar üzerinde duruldu. Teşkilat çalışmaları ve planlanan projelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, İl Teşkilat Başkanı Saadet Doğru, Bölge koordinatörü Nesrin Akşehirli ve İlçe koordinatörleri de hazır bulundu.

"Her ilçeyi kendi özelinde ele alacağız"

İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Emel Dalkıran, toplantıda yaptığı değerlendirmede, İzmir'in her ilçesini kendi özelinde ele alacaklarını söyledi. Bunun için bölgesel toplantılar organize ettiklerini ifade eden Dalkıran, Aliağa'da İzmir'in kuzey ilçelerinde görev yapan kadın kolları başkanları ile bir araya geldiklerini belirtti. Kuzey ilçeleri ile Aliağa'da yapılan toplantının ilk olduğunu vurgulayan Dalkıran, bölgesel istişarelerin İzmir geneline yayılacağını dile getirdi. Dalkıran, "Düzenli olarak ilçe kadın kolları başkanlarımızla toplantılarımızı yapıyoruz. Ancak bölgeleri daha yakından mercek altına almak için böyle istişare toplantıları gerçekleştireceğiz. Bölgesel sorunları, talepleri ve teşkilat çalışmalarını yerinde görüp, etkin çözüm önerileri üretmek istiyoruz. Kadınlara yönelik proje ve çalışmalarımızın yol haritasını da her ilçenin kendi sosyolojik ve demografik yapısına göre belirleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Sahadan verileri ve tecrübelerimizi paylaştık"

Aliağa Kadın Kolları Başkanı Şule Akman Yıldırım da bölgesel istişare toplantılarının ilkine ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kadınların önemli kazanımlar elde ettiğine dikkati çeken Yıldırım, bu kazanımları sahada anlattıklarını kaydetti. Yıldırım, "Kadınlarımızın dertlerini, sorunlarını dinleyerek çözüm yolları bulmaya çalışıyoruz. Onların talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni projler üretme gayretindeyiz. Sahadan elde ettiğimiz verileri ve tecrübelerimizi paylaşma fırsatı bulduk. Böyle önemli bir toplantının ilçemizde organize edilmesine vesile olan İl Kadın Kolları Başkanımız Emel Dalkıran'a teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanlığı Bölgesel İstişare Toplantısı Aliağa'da Gerçekleştirildi - Son Dakika

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