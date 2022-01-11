AK Parti İzmir Milletvekili Bekle, Ayakkabıcılar Sitesi'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle ve Bornova Kaymakamı Fatih Genel ile AK Parti Bornova İlçe Başkanı Veysel Güldoğan, Bornova ilçesindeki Ayakkabıcılar Sitesi'nde oda başkanları ve esnafı ziyaret etti.

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, Ayakkabıcılar Sitesi Başkanı Süleyman Özcan ve Ayakkabıcılar Odası Başkanı Yalçın Ata ile bir araya gelen Bekle, Genel ve Güldoğan, esnafın sorun ve taleplerini dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti İlçe Başkanı Güldoğan, söz konusu görüşlede Bornova Işıkkent Bölgesinde gerçekleştirilecek olan "Mesleki Eğitim Projesi"nin protokolünün onayladığının belirterek, şunları kaydetti:

"Meslek lisemizi ve camimizi de Ayakkabıcılar Sitemize kazandıracağız. Meslek lisemiz için yeni protokol onaylandı. Hedefimiz öğrencilerimizle birlikte Ayakkabıcılar Sitesi'nde istihdam problemini ortadan kaldırmak. Bu sayede öğrenciler hem çalışıp hem okuyacaklar. Esnafımız da yetişmiş personel sıkıntısından kurtulacak."