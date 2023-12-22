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AK Parti İzmir Milletvekili: İletişim Başkanlığı yalanlara ve teröre geçit vermeyecek - Son Dakika
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AK Parti İzmir Milletvekili: İletişim Başkanlığı yalanlara ve teröre geçit vermeyecek

AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, İletişim Başkanlığı'nın milleti yalanlarla ve terörle zehirlemeye çalışanlara geçit vermeyeceğini belirtti.

AK Parti İzmir Milletvekili: İletişim Başkanlığı yalanlara ve teröre geçit vermeyecek
22.12.2023 - 19:52,
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AKP İzmir Milletvekili İnan: "Terörle yalanda ittifak kuranlara İletişim Başkanlığımız geçit vermeyecektir"

ANKARA - AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan; "Milletimizi yalanlarıyla, bot hesaplarıyla zehirlemeye çalışanlara, terörle yalanda ittifak kuranlara İletişim Başkanlığımız geçit vermeyecektir" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanlığı ile bağlı kuruluşların 2024 yılı bütçe görüşmelerinde konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Milletimizi yalanlarıyla, bot hesaplarıyla zehirlemeye çalışanlara, bu ülkede kaos ve kriz bekçiliği yapanlara, yalanla terör üreten ve terörle yalanda ittifak kuranlara İletişim Başkanlığımız geçit vermeyecektir" şeklinde konuştu.

İnan, "Bugün İletişim Başkanlığı'ndan ve faaliyetlerinden kim rahatsız derseniz, vereceğimiz net iki cevap vardır. Birincisi ana muhalefet, ikincisi İsrail ve Siyonistler. Eski Genel Başkanınız İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcılarını hedef alarak yalanlar söyledi. İletişim Başkan Yardımcılarımız bu millete yalan söylemedi ama sizin 2 belediye başkanınız 14 Mayıs gecesi yalan söylediler" dedi.

Kaynak: İHA
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