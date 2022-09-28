AK Part'li Kaya'dan, Büyükşehir Belediyesine Selçuk Devlet Hastanesi eleştirisi - Son Dakika
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AK Part'li Kaya'dan, Büyükşehir Belediyesine Selçuk Devlet Hastanesi eleştirisi

28.09.2022 16:45
AK Part'li Kaya'dan, Büyükşehir Belediyesine Selçuk Devlet Hastanesi eleştirisi

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, ihalesi 25 Ekim'de gerçekleştirilecek Selçuk Devlet Hastanesinin yapılacağı bölgeye, Büyükşehir Belediyesinin moloz ve çöp dökmeye başladığını öne sürdü.

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, ihalesi 25 Ekim'de gerçekleştirilecek Selçuk Devlet Hastanesinin yapılacağı bölgeye, Büyükşehir Belediyesinin moloz ve çöp dökmeye başladığını öne sürdü.

Atilla Kaya yaptığı yazılı açıklamada, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Sengel'in de aralarında bulunduğu CHP'li meclis üyelerinin geçmişte plana itiraz ederek "Hastane istemiyoruz" dediklerini aktardı.

CHP'li belediyelerin engellemelerine rağmen, bu yatırımı Selçuk'a ve İzmir'e kazandırmak için çaba göstermeye devam edeceklerini belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Selçuk Devlet Hastanesi yapım ihalesi 25 Ekim'de yapılıyor. 'İstemezükçü' CHP'li Büyükşehir Belediyesini telaş almış, hastane yapacağımız alana moloz ve çöp dökmeye başlamışlar. Yıllardır engellemek için her şeyi yaptılar, hala vazgeçmiyorlar. Güzel olan her şeye düşmanlar. "

Öte yandan Kaya, sosyal medya hesabından moloz döküldüğüne ilişkin görüntüleri de paylaştı.

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Kaynak: AA

AK Parti, Selçuk, İzmir, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Part'li Kaya'dan, Büyükşehir Belediyesine Selçuk Devlet Hastanesi eleştirisi - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Part'li Kaya'dan, Büyükşehir Belediyesine Selçuk Devlet Hastanesi eleştirisi - Son Dakika
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