AK Parti'li Kaya'dan İzmir Büyükşehir Belediyesine amatör spor kulüpleri eleştirisi

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin amatör spor kulüplerine yeterli desteği vermediğini belirterek, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e sporcuların yasayla hak ettiğini vermeleri konusunda çağrıda bulundu.

İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nu ziyaret eden Kaya yaptığı yazılı açıklamada İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin amatör sporcuları ve kulüpleri ihmal ettiğini kaydetti.

Kaya, spor kulüplerinin maddi ve manevi anlamda teşvik edilmeleri gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yaptığımız yasa değişiklikleriyle, belediyelerin amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapabilmelerinin önünü açtık. Hem nakdi yardımda, hem malzeme yardımında bulunabiliyorlar. Bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisi, ilçe belediyeleri için ise binde on ikisi oranında nakdi yardım yapabilirler. Ama bakıyoruz, İzmir'de CHP'li Büyükşehir Belediyesi bu konuda çok duyarsız. Bırakın binde yediyi, binde bir kadar bile yardımı yok. Eğer yasal sınır oranında yardımda bulunsalar, İzmir'deki hiçbir amatör spor kulübümüz sıkıntı çekmez. Buradan CHP'li Soyer'e sesleniyorum, kimse sizden ulufe istemiyor, amatör sporcuların yasayla hak ettiğini kendilerine verin."

Amatör spora katkılarından dolayı plaket verilen Kaya, spora her zaman destek verdiklerini ve vermeye de devam edeceklerini sözlerine ekledi.