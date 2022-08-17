AK Parti İzmir Milletvekili Kaya'dan İzmir İktisat Kongresi açıklaması - Son Dakika
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AK Parti İzmir Milletvekili Kaya'dan İzmir İktisat Kongresi açıklaması

17.08.2022 12:28
AK Parti İzmir Milletvekili Kaya'dan İzmir İktisat Kongresi açıklaması

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir İktisat Kongresi'nin toplandığı tarihi binanın aslına uygun olarak inşa edileceğini, alanın çarşı ve otopark yapılmasına izin verilmediğini bildirdi.

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir İktisat Kongresi'nin toplandığı tarihi binanın aslına uygun olarak inşa edileceğini, alanın çarşı ve otopark yapılmasına izin verilmediğini bildirdi.

Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir İktisat Kongresi'nin toplandığı tarihi binanın geçmişte CHP'li belediye tarafından yıkıldığını, binanın bulunduğu alana İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından çarşı ve otopark yapılması için izin verilmek üzereyken alanın İzmir Valiliği tarafından tescillendiğini ve bunun engellendiğini bildirdi.

Kaya, şunları kaydetti:

"Tescil işleminden sonra bu alanın tapusu özel şahıslardan alınarak valiliğimiz tarafından İzmir'imize kazandırılmıştır. Burası aslına uygun olarak yeniden inşa edilecek, Cumhuriyetimizin 100. yılında İzmir İktisat Kongresi ilk toplandığı yerde gerçekleştirilecektir. Kurtuluş sonrası Türkiye'nin iktisadi bakış açısını belirleyen en önemli olay, İzmir İktisat Kongresi'dir. İzmir, Türk kurtuluşunun ve bağımsızlığın simgesidir. Kongrenin ana fikri olan 'yerlilik ve millilik' ile hiç alakası olmayanların açıklamaları, kayda değer değildir."

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Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti İzmir Milletvekili Kaya'dan İzmir İktisat Kongresi açıklaması - Son Dakika

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