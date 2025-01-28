AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı'na Tuğba Işık Ercan aday gösterildi - Son Dakika
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Politika

AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı'na Tuğba Işık Ercan aday gösterildi

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı'na İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan'ın aday gösterildiğini duyurdu.

28.01.2025 22:35  Güncelleme: 23:39
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Kadın Kolları Başkanlığına İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan'ın aday gösterildiğini açıkladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı açıklamada, "5 Şubat Çarşamba günü gerçekleştireceğimiz 7. Olağan Genel Merkez Kadın Kolları Kongremizde, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle adayımız olarak İstanbul Milletvekilimiz Tuğba Işık Ercan belirlenmiştir" dedi.

TEŞEKKÜR MESAJI

Kandemir ayrıca "Kongremizde görevi devredecek olan Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız, Düzce Milletvekilimiz Ayşe Keşir'e bugüne kadar göstermiş olduğu emek ve gayretleri için teşekkür ediyoruz. Partimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı\'na Tuğba Işık Ercan aday gösterildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı'na Tuğba Işık Ercan aday gösterildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Cihan Kışla:
    35 yıllık hayatımda Allah'a şükürler olsun ki Akp ye bir oyum bile nasip olmadı olmaz inşallah da 135 41 Yanıtla
    Ceylan Koyuncu:
    onun için 22 yıldır akp iktidarda iyiki nasip olmamış 19 117
    Cihan Kışla:
    ceylan koyuncu anayasa çerçevesinde bir tane oy hakkım var seçimlerde Akp yi devirmeye yetmiyor:) 40 6
    Selennur Adıgüzel:
    siz yüzde 25 lerde takılın 5 12
  • Security Spcialist:
    Maşallah SİHA' larımız koskoça Elon Mask'la yarışıyor. Sayın Bayraktar durmak yok yola devam. 11 155 Yanıtla
  • Burak üstün:
    Allahıma çok şükür 1 oyum nasip olmadı kul hakkı yiyenlere ve destekçilerine de kul hakkımı helal etmem asla 72 19 Yanıtla
  • Sk 06:
    Bunlara güven olmaz hepsi sahtekar 57 18 Yanıtla
  • monşer null:
    Fena Bu Kadınlar 46 11 Yanıtla
  • Semih Tokuç:
    oooo çok iyi milli meselemiz ekonomi düzelir artık 32 7 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    ferhatin annesine ayıp olmuş 30 8 Yanıtla
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