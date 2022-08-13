AK Partili Görgel, "Türkiye'de en fazla yatırım alan 11'inci il durumundayız"

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, "Bugüne kadar Türkiye'de en fazla yatırım alan 11'inci il durumundayız. Eski miktarlarla söylüyorum kentimize 55-60 milyar hizmet yapılmış durumda" dedi.

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Görgel, Türkiye ve Kahramanmaraş'ın gündemine dair açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin bütün illerinde olduğu gibi Kahramanmaraş'a da AK Parti döneminde önemli yatırımlar yapıldığını ifade eden Görgel, "Bugün geldiğimiz noktada Kahramanmaraş ve Türkiye'nin hangi noktasına bakarsanız bakın Türkiye ve Kahramanmaraş yeniden ihya ve imar edilmiş durumda. Kahramanmaraş ilçelerle olan bağlantı yolları ile, yapmış olduğumuz sağlık tesisleri, okullar, tüm kamu binaları, yollar, köylere yaptığımız hizmetlerden ve şehir merkezine yaptığımız hizmetlerden çok daha farklı bir noktadayız. Bugüne kadar baktığımızda Türkiye'de en fazla yatırım alan 11'inci il durumundayız. Eski miktarlarla söylüyorum kentimize 55-60 milyar hizmet yapılmış durumda. Bu rakam bizden önceki 80 yıla bakıldığında 80 yılda yapılan hizmetin 5-6 katına tekabül ediyor. İnşallah 2023 seçimlerine de çok iyi bir şekilde hazırlanıyoruz. Bizler ile beraber Ankara'daki milletvekillerimiz de bakanlıklardaki işleyişi takip ediyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi il geneli yatırımlarına devam ediyor. Yatırımlarla temel atmalar yapıldı ve açılışlar yapılacak. Rutin işleri ise ilçe belediyelerimiz düzenli bir şekilde yapmaya devam ediyor" dedi.

İfadelerinde 6'lı masaya yüklenen İl Başkanı Görgel, "6'lı masa, 7'li masa diye tabir ettikleri bu işleri kesinlikle düzeltilmesi noktasında katkılarının olmayacağını vatandaş kavramış. Bu yönde bir vizyon ortaya koyamayacaklarını vatandaş görmüş. Türkiye ve Kahramanmaraş'a dair bir gelecek planlamalarının olmadığını vatandaş görmüş. Bu feraset çok değerli bizler için ve bize de ayrı bir sorumluluk yüklüyor. O yüzden bizlerde bu sorumluluğa layık olmak için kentimiz için biraz daha vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda yaşamaları için gayretlerimizi artırmaya yönelik azmimizi ortaya koyacağız inşallah" dedi.

Kahramanmaraş'ta yapımı devam eden projeler ve yapılacak olan projeleri sıralayan Görgel, "Kahramanmaraş Kadın Doğum Hastanesi'nde bir sıkıntı vardı ve yeni bir hastaneyi tamamlayıp açmaya çalışacağız. Çağlayancerit - Dulkadiroğlu arasındaki yolumuz çok uzun zamandır bize ilettiği sorundu ve yatırım çok büyük bir yatırım. Burada o zaman 150 milyona ihale edilmişti ve şimdi kamulaştırma çalışmalarına devam ediliyor. Müteahhide teslim edildi ve hızlı bir şekilde devam edecek. Elbistan - Göksun arasındaki yolumuz hızlı bir şekilde devam ediyor ve bu yılın sonunda önemli bir bölümünü bitirmeyi planlıyoruz. Yörükselim hastanesinin taşınmasına yönelik taleplerimiz vardı ve onu da milletvekillerimizin gayretleri ile beraber inşallah Milli Savunma Bakanlığı'mız ile görüşüldü ve Kışla sahamıza taşıyacağız" dedi.

"Hem özel, hem de kamu yatırımları ile Kahramanmaraş'ımızı büyütmeye devam edeceğiz" diyen Görgel, "Önümüzde planlanan Ilıca yolunun yatırım programına aldırma gayretimiz var inşallah. Andırın'a köprü ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Adliyemize yeni bina ile ilgili çalışmalar sürüyor. Kent meydanı projesi hızlı bir şekilde ilerliyor orada yıkımlar gerçekleşiyor ve meydanın taşınması ve oranın iş alanı, otopark ve meydan planı hızlı bir şekilde başlayacak. Büyükşehir belediyemize Önsen, Kanlıdere ve Doğukent yolu üzerindeki yol, köprü ve kavşak çalışmalarına devam ediyor. Klavuzlu'da çok önemli bir millet bahçesi yapılıyor. EXPO çok önemli bir şekilde devam ediyor. 2023 Nisan ayında büyük bir organizasyon ile hem şehrimizi tanıştıracağız hem de şehrimizin güzelliklerini tanıtmaya devam edeceğiz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ