AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, Soğuksu Mahallesinde 3. etap TOKİ çalışmalarının Mayıs başında başlayacağını açıkladı

Politika

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, Soğuksu Mahallesinde 3. etap TOKİ çalışmalarının Mayıs başında başlayacağı müjdesini verdi.

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, Soğuksu Mahallesinde kendisini coşkuyla karşılayan vatandaşlara seslendi.

Soğuksu Mahallesinde 3. Etap TOKİ konutları müjdesini veren Çetinkaya, "3. etap TOKİ'nin ihale hazırlıkları da bitti diyebiliriz. 1 Mayıs gibi yani Mayıs başı itibariyle de kazmayı vuracağız inşallah. Karabük halkımıza sürekli yapılamaz, edilemez diye çaresizlikler sunuluyor. Biz artık bu talihsizliklerden imkansızlıklardan kurtulmak istiyoruz. Bakıyoruz birileri imkansız diyor, yapamaz diyor. Gar sahasını yapamaz kaldıramaz diyor. Gidiyoruz bakanla görüşüyoruz. Bakanı Gar sahasına getiriyoruz. Diyorlar ki bakan dahi bu projeyi yapamaz. Karabük'e sürekli öğretilmiş çaresizlik pompalanıyor. Peki 81 vilayette olan birçok proje, TOKİ'ler çok hızlı, hayata geçiyor. Birçok kentsel dönüşüm, çok karlı bir biçimde halkın hizmetine sunuluyor. Ama bakın Karabük'e geldiğinizde, o olmaz, bu olmaz, yok efendim imkansız diyerek insanları çaresizliğe itiyorlar" dedi.

"Bu bir tedirginlik"

Çetinkaya, Gar sahası ve Araç çayının birilerinin 15 yıldır seçim vaadi olduğunu ve buraların hep oy kaynağı olduğunu da kaydederek, " Şimdi bunu nerede görüyoruz, konutta görüyoruz. Daha 3. Etabın içinden çıkamayanlar, topluma bin konut vaat ediyorlar. Bugün talep formu toplama günü değil, tapu dağıtma günü olması lazımdı. Halbuki gönül isterdi ki buradan çıkalım Yenimahalle'de diğer mahallelerimize kentsel dönüşüm yapalım. Komşularımızın ucuzev sahibi yapalım. Ama gel gelelim maalesef bu iş 15 yıl durdu, seçimin son 30 gününe kaldı. Seçime 30 gün kalınca bin tane konut yapacağım. Bu ne biliyor musunuz? Bu bir tedirginlik. Birileri diyor ki 15 yıl yattık ama artık iş işten geçiyor herhalde, can siper hane sahaya çıktı, 15 TL'lik dubalarla 50 TL'lik banketlerle şehirde trafiği düzenlemeye çalışıyor. Dün yaptıkları düzenlemeyi bakıyorlar tutmuyor, iki gün sonra yıkıyorlar. O yüzden benim Karabük'üm, 30 günlük hizmete değil., 5 yıl 7/24 hizmete layık. Ben size bunun sözünü vererek, sürekli hizmet, saha belediyeciliği yaparak, sadece seçimden seçime değil, 5 yıl kesintisiz hizmet yapacağız" dedi.

AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin ise, hükümet olarak Karabük'e yaptıklarını ve yerel yönetimin yapamadıklarına değinerek, " Şöyle geriye doğru bir gittiğimiz vakit Karabük'ün artık kadim hale gelmiş, kemikleşmiş, kökleşmiş sorunları var. Bunların neler olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Dolayısıyla artık yerel ve hükümet işbirliğiyle Karabük'ü karanlıktan aydınlığa çıkarmamız lazım. 22 yıl içerisinde Karabük'e çokça hizmet etme imkanı bulduk. Devlet imkanlarıyla, hükümet imkanlarıyla hiç kimse inkar edemez. Dışarıdan gelen bir insan, iyi kötü geçmişini de, bizim iktidara gelmezden evvelki halini de bilenler hemen tespit ederler. Hakkımızı teslim ederler. Burada TOKİ'ler yaptık, kamu binaları yaptık, üniversitemiz başlı başına bir mesele. Yollar, köylere ilişkin ortaya koyduğumuz hizmetler ortada." dedi. - KARABÜK