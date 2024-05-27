AK Parti Karabük Milletvekilleri ve Belediye Başkanı Ulaştırma Bakanı ile Görüştü

Politika

AK Parti Karabük milletvekili Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, İl Başkanı Ferhat Salt ile Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya geldi.

Görüşmede, Karabük'e ilişkin güncel konular ele alınarak projeler ve yatırımlar üzerinde görüş alışverişinde bulundu. Belediye Başkanı Çetinkaya, "Milletvekillerimiz ve AK Parti İl Başkanımızla birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'nu ziyaret ettik. Ziyaretimizde Karabük'ümüz ile ilgili ulaştırma; karayolu, demiryolu ile üst ve altyapı konularına ilişkin verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın Bakanımıza misafirperverlikleri ve şehrimize göstermiş olduğu önem dolayısıyla teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla çalışarak milletimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz" dedi. - KARABÜK