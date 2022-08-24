Milletvekili Güneş Malazgirt Zaferinin 951. yıldönümünü kutladı - Son Dakika
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Milletvekili Güneş Malazgirt Zaferinin 951. yıldönümünü kutladı

24.08.2022 23:28
Milletvekili Güneş Malazgirt Zaferinin 951. yıldönümünü kutladı

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş Malazgirt Zaferi'nin 951'inci yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş Malazgirt Zaferi'nin 951'inci yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Güneş mesajında, "Ülkemizin şanlı tarihinde yeni bir dönemin kapılarını açan, milletimize yeni bir vatan, yeni bir istikbal kazandıran Malazgirt Zaferi'nin 951. yıldönümünü büyük bir iftiharla idrak ediyoruz. Türk tarihi, diğer milletlere örnek olacak birçok zaferle doludur. Malazgirt Zaferi, Türk milletine yeni bir yurt, yeni bir tarih hazırlamasının yanında, dünya tarihinde de bir dönüm noktası olmuştur. Malazgirt Zaferi'yle Doğu Roma İmparatorluğu'nun çektiği seti yıkan milletimiz, önce Anadolu Selçuklu Devleti'ni, daha sonra da üç kıta ve yedi denize hükmeden Devlet-i Aliyye'yi kurarak, tarihteki şanlı yerini almış, yüzyıllarca ebedi vatanımız Anadolu'da milletimizin varlık bilincinin gelecek kuşaklara taşınmasını sağlayarak büyük bir medeniyetin temellerini atmıştır.O gün ortaya konan ruh asırlar boyunca her zorlukta, her mücadelede olduğu gibi, İstiklal Savaşı'mızda da bize ilham vermiş, bu toprakların vatanımız olarak payidar kalmasını sağlamış ve Anadolu'yu kendisine yurt, Türk-İslam Medeniyeti'ne beşik, mazlumlara umut ve zalimlere set yapmıştır. Bugün 951. yıldönümünü büyük bir gururla kutladığımız Malazgirt Zaferi'nin Büyük Komutanı Sultan Alparslan ve kutlu askerleri başta olmak üzere, milletimizin istiklali ve istikbali için canını feda eden bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerine yer verdi. - KARABÜK

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Milletvekili Güneş Malazgirt Zaferinin 951. yıldönümünü kutladı - Son Dakika

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