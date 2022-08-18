Milletvekili Güneş, Şeker Kanyonu'ndaki çalışmalar hakkında bilgi aldı

Sel afeti sonrası bölgenin yeniden imar edilmesi için devletin tüm imkanlarının kullanıldığını belirten Güneş, kısa sürede çalışmaların tamamlanacağını söyledi.

Milletvekili Niyazi Güneş, geçtiğimiz aylarda sel afetinin en çok etkilediği Şeker Kanyonunu ziyaret etti. Bölgede devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Güneş, son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: İHA

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