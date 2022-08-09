AK Parti teşkilatından İl Emniyet Müdürü Yırtar'a ziyaret

Karabük İl Emniyet Müdürü Yırtar, iyi dilek ve temennilerinden dolayı AK Parti Karabük teşkilatına teşekkür etti. - KARABÜK

AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal , Niyazi Güneş , AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz ve AK Parti teşkilat yönetimi Karabük İl Emniyet Müdürü olarak atanan Kadir Yırtar'ı ziyaret ederek hayırlı olsun temennilerinde bulundu.

Kaynak: İHA

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