AK Parti Kayseri İl Başkanlığı\'nda Bayramlaşma Programı Düzenlendi

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen program ile parti teşkilatı üyeleri ile protokol üyeleri bayramlaştı.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nda düzenlenen programa AK Parti Kayseri Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Dursun Ataş, Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, Sayın Bayar Özsoy, Ayşe Böhürler, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri ve parti üyeleri katıldı.

Programda konuşan AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, "Bu bolluk ve bereket yalnız ve kimsesiz kalmış teşkilatlar gibi değil. Elhamdülillah her mahalleden, ilçeden, köyden dostlarımızı burada gördüğümüz hatta burada olamayıp da şehir dışında sıla-i rahimine giden binlerce teşkilat mensubumuzun var olduğu bu günü bizlere nasip eden rabbimize hamdolsun. Rabbim Kurban Bayramı'nda yapacağımız ibadetlerimizi de kabul buyursun. AK davamızın neferleri ile Allah nice bayramları nasip etsin" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, "Kıymetli hemşehrilerim, bende Kurban Bayramı'nızı tebrik ediyorum. Huzur içerisinde inşallah daha nice bayramlara erişmenizi temenni ediyorum. Bu bayramı da huzur içerisinde geçireceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy da, "Arefemiz mübarek olsun. İnşallah kazasız belasız hayırla Kurban Bayramı'nı hep beraber kutlar ve yad ederiz. Bundan sonraki hayatımızda da her şey bayram gibi olsun diyorum ve herkesi saygı ve muhabbetle selamlıyorum" dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ise, "İnşallah önümüzdeki yıllar şu anda zulüm gören toplumların da ülkemizdeki gibi heyecanla, keyifle, mutlulukla sevdikleri ile beraber süzel günleri idrak edecekleri bayramlar olsun. Hepinize saygılar sunuyor bayramınızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ve Ayşe Böhürler de, bütün vatandaşlara hayırlı bayramlar diledi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş konuşmasında, "Bizler Kayseri için, ülkemiz için hep birlikte el ele verdik çalışıyoruz. Huzur içerisinde görevlerimizi yapmanın huzuruyla da Allah hepimizi bu bayrama kavuşturdu. İnşallah bundan sonraki süreçte de nice bayramlara tüm İslam alemini, Türk alemini ağız tadıyla bayramlara kavuştursun diyorum" ifadelerine yer verdi.

AK Parti Kayseri Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ise, "Birbirimizi severek, sayarak ve kucaklayarak birliğimizi, beraberliğimizi takip etmemiz lazım. Bu güçle ileriye doğru umutla, kötümserlik ve karamsarlık olmadan gitmeliyiz. Bazı eksiklerimiz tabi ki var. Nasıl ki geçmişte bunları tamamladıysak bugün de hep beraber omuz omuza vermek sureti ile çözeceğiz. Buna inanın, buna inanıyoruz. Ben bir kere daha sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun Allah'a emanet olun" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri parti teşkilatı üyeleri ile bayramlaştı. - KAYSERİ