AK Parti Kayseri İl Teşkilatı Bayramlaştı - Son Dakika
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AK Parti Kayseri İl Teşkilatı Bayramlaştı

08.07.2022 17:51
AK Parti Kayseri İl Teşkilatı Bayramlaştı

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda partililer bayramlaştı.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda partililer bayramlaştı. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Gelmiş geçmiş bütün hükümetlerden daha başarılıyız. Bunu herkes bilsin" dedi.

Eski Fuar Alanı'nda düzenlenen bayramlaşma törenine, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Milletvekilleri, Taner Yıldız, İsmail Emrah Karayel, İsmail Tamer, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, AK Parti İl Başkanvekili Fatih Üzüm, parti ilçe başkanları ve parti üyeleri katıldı. Bayramlaşmada konuşma yapan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "AK Parti ailesi olarak bütün kardeşlerim lütfen başınızı dik tutun. Alnımız açık olsun. Gelmiş geçmiş bütün hükümetlerden daha başarılıyız. Bunu herkes bilsin. Bunun yanı sıra birçok zorluğa göğüs gererek, gezi olaylarına,17-25 Aralık hadiselerine, çukur eylemlerinde bu ülkeyi bölme hareketlerine ve 15 Temmuz'daki darbe girişimlerine rağmen Allah'tan ki AK Parti vardı, sizler vardınız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan vardı. Allah sizlerden razı olsun. Ben bu vesileyle bir kez daha Arifenizi ve Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Cenabı Allah nice bayramlara huzurla eriştirsin" dedi.

Bayramlaşmada konuşan, AK Parti Milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Emrah Karayel, İsmail Tamer ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ta partililerin Kurban Bayramlarını kutlayarak, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Konuşmaların ardından partililerin bayramlaşmasıyla program sona erdi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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