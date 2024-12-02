AK Parti Kemalpaşa Kadın Kolları Kongresi Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti Kemalpaşa Kadın Kolları Kongresi Yapıldı

AK Parti Kemalpaşa Kadın Kolları Kongresi Yapıldı

Kongrede, Türkiye'nin ekonomik büyümesi vurgulandı, Pınar Aydın Kadın Kolları Başkanı seçildi.

02.12.2024 09:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Kemalpaşa Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

15 Temmuz Kültür Merkezi toplantı salonunda düzenlenen kongrede konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, AK Parti iktidara geldiğinde 2 bin 800 dolar olan kişi başına düşen milli gelirin bugün 15 bin 550 dolara yükseldiğini söyledi.

Kırkpınar, AK Parti'nin hayata geçirdiği projelerle Türkiye'nin 23 yılda çağ atladığını belirterek, şunları kaydetti:

"İhracatımız 38 milyar dolardı, bugün ise 270 milyar dolara ulaşmış durumda. Bütün bu rakamlara, gelişmelere ve sektörlere baktığımızda her birinin 10 kat, 20 kat büyüttüğümüzü görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi artık Türkiye eski Türkiye değil. 'Otur, otur, kalk, kalk' anlayışı geride kaldı. Türkiye, böyle bir ülke olmaktan çıkmış, hem bölgesel hem de küresel bir güç haline gelmiştir. Bundan sonra 2028 yılına kadar durmadan, bıkmadan, usanmadan kapı kapı çalışıp, hem bu davayı anlatacağız hem Cumhurbaşkanımızı anlatacağız. 2028 yılında Cumhurbaşkanımızı yeniden Cumhurbaşkanı seçeceğiz."

Kongreye AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanı Metin Yaşar, AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Emel Dalkıran ile parti yöneticileri ve partinin kadın kolları üyeleri katıldı.

Yapılan seçimde Pınar Aydın, Kemalpaşa Kadın Kolları Başkanı seçildi.

Kaynak: AA

Yaşar Kırkpınar, Yerel Haberler, Milletvekili, Pınar Aydın, 15 Temmuz, Kırkpınar, Kemalpaşa, AK Parti, Politika, Ekonomi, Türkiye, Kadın, izmir, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Kemalpaşa Kadın Kolları Kongresi Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:14 Atatürk’ün gençliğe hitabesini dinletip ODTÜ’lü profesörü dolandırdılar Atatürk'ün gençliğe hitabesini dinletip ODTÜ'lü profesörü dolandırdılar
10:20 Irak’taki İran destekli Şii milisler, rejim ordusuna yardım için Suriye’ye girdi Irak'taki İran destekli Şii milisler, rejim ordusuna yardım için Suriye'ye girdi
10:13 Esad’ın Erdoğan’ın uzattığı eli tutması an meselesi Esad'ın Erdoğan'ın uzattığı eli tutması an meselesi
10:10 MİT’ten muhaliflerin ele geçirdiği Tel Rıfat’a operasyon Terör örgütü PKK’nın Şehba bölge sorumlusu öldürüldü MİT'ten muhaliflerin ele geçirdiği Tel Rıfat'a operasyon! Terör örgütü PKK'nın Şehba bölge sorumlusu öldürüldü
09:36 Esenyurt’ta istismar operasyonu Önce 14 yaşındaki çocuğun sonra kendi kafasına sıktı Esenyurt'ta istismar operasyonu! Önce 14 yaşındaki çocuğun sonra kendi kafasına sıktı
17:14 Halil Umut Meler, Suudi Arabistan’ı karıştırdı Halil Umut Meler, Suudi Arabistan'ı karıştırdı
16:57 Justin Kluivert, Premier Lig tarihinde bir ilki başardı Justin Kluivert, Premier Lig tarihinde bir ilki başardı
16:42 Beşiktaş’ın yıldızı ameliyat oldu, aylarca forma giyemeyecek Beşiktaş'ın yıldızı ameliyat oldu, aylarca forma giyemeyecek
16:31 Muhalifler, Tel Rıfat merkezine girmeye başladı Muhalifler, Tel Rıfat merkezine girmeye başladı
16:29 Sergen Yalçın adım adım Beşiktaş’a: Takımın başın geçeceği maç bile belli Sergen Yalçın adım adım Beşiktaş'a: Takımın başın geçeceği maç bile belli
16:25 Kasım indiriminden mont almak için birbirlerine girdiler Kasım indiriminden mont almak için birbirlerine girdiler
16:12 Mustafa Reşit Akçay, maçın ortasında sahaya girip futbolcusunu dövmeye kalktı Mustafa Reşit Akçay, maçın ortasında sahaya girip futbolcusunu dövmeye kalktı
16:10 TOKİ onlarca daireyi satışa çıkaracak TOKİ onlarca daireyi satışa çıkaracak
16:00 Trabzonspor’dan hakem isyanı: Cumhurbaşkanına kadar gidecekler Trabzonspor'dan hakem isyanı: Cumhurbaşkanına kadar gidecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2024 11:39:21. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Kemalpaşa Kadın Kolları Kongresi Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.