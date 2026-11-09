AK Parti Kilis İl Başkanlığında devir teslim töreni gerçekleşti - Son Dakika
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AK Parti Kilis İl Başkanlığında devir teslim töreni gerçekleşti

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AK Parti Kilis İl Başkanlığında devir teslim töreni gerçekleşti
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AK Parti Kilis İl Başkanlığında devir teslim töreni gerçekleşti
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AK Parti Kilis İl Başkanlığına atanan Mustafa Tohumcu görevi Mehmet Ali Özçil’den devraldı.

AK Parti Kilis İl Başkanlığına atanan Mustafa Tohumcu görevi Mehmet Ali Özçil'den devraldı.

AK Parti Kilis teşkilatında gerçekleştirilen görev değişiminin ardından Mustafa Tohumcu, il başkanlığı görevini devralırken Mehmet Ali Özçil'e hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

AK Parti Kilis İl Başkanlığı'nda parti heyeti ve partililerce karşılanan AK Parti Kilis İl Başkan Vekili Mehmet Ali Özçil, törende yaptığı konuşmada, "Birkaç gün önce Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle Mustafa Tohumcu başkanımıza il başkanlığı tebliğ edildi. Biz de şimdi görevi kendisine teslim ediyoruz. Kendisine yeni görevinde hayırlar getirmesini diliyoruz. Bu bir teşkilat yarışı. Teşkilat yarışında önemli olan kimin koştuğu değil, partimizin bayrağını her zaman daha yükseklerde ve Cumhurbaşkanımızın adına yakışır şekilde taşımaktır. Biz bugün il başkan vekilliği, yarın mahalle başkanlığı, gerekirse partinin her türlü işini yapmaya hazırız. Cumhurbaşkanımızın takdiriyle göreve gelen il başkanımızın da her zaman yanındayız" dedi.

Görevi devralan AK Parti Kilis İl Başkanı Mustafa Tohumcu ise "Değerli arkadaşlar, bu süreçte partimizin il başkan vekilliğini yapan Mehmet Ali Özçil'e teşekkür ediyorum. Partimizi bugünlere kadar getirdi. Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle il başkanlığı konusunda karar verildikten sonra sağ olsun desteğini gösterdi. Hizmetleri için kendisine çok teşekkür ediyorum. Ayrıca benden önceki bütün il başkanlarımıza teşekkürlerimi arz ediyorum. Benden önceki son il başkanımız Serhan Diyarbakırlı'ya da güzel hizmetleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA
PolitikaAK PartiKilisSon Dakika

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