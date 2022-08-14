Başkan Ellibeş: "Milletimize hizmet yolculuğumuzda 21 yılı geride bıraktık" - Son Dakika
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Başkan Ellibeş: "Milletimize hizmet yolculuğumuzda 21 yılı geride bıraktık"

14.08.2022 13:26
Başkan Ellibeş: "Milletimize hizmet yolculuğumuzda 21 yılı geride bıraktık"

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemize ve milletimize hizmet yolculuğumuzda 21 yılı geride bıraktık.

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemize ve milletimize hizmet yolculuğumuzda 21 yılı geride bıraktık. Çok şükür ne bizim hizmet aşkımız, ne de milletimizin Cumhurbaşkanımıza ve AK kadrolara olan sevgi ve muhabbeti eksilmedi, tam tersine daima arttı, artmaya devam edecek" dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 14 Ağustos 2001'de "Erdemliler Hareketi" olarak kurulan AK Parti, bugün 21. yaşını kutluyor. AK Parti'nin bugüne kadar pek çok reforma ve yeniliğe imza attığını ifade eden AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemize ve milletimize hizmet yolculuğumuzda 21 yılı geride bıraktık. Çok şükür ne bizim hizmet aşkımız, ne de milletimizin Cumhurbaşkanımıza ve AK kadrolara olan sevgi ve muhabbeti eksilmedi, tam tersine daima arttı, artmaya devam edecek. Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasından; Osman Gazi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü, Marmaray, Avrasya, Kuzey Marmara, Güney Marmara otoyolları, Taksim Camii, Atatürk Kültür Merkezi, Millet Kütüphanesi, Ankara Opera Binası, Togg, İHA, SiHA, TİHA, şehir hastanelerini, havaalanlarını ve bunların yanında yüzlerce okul, üniversite, millet bahçesi yapan AK Parti, aynı zamanda milyonlarca yeni istihdam sağlayarak, kayıt dışılığı bitirdi" dedi.

"Her zorluğu yeneceğimizden kimsenin şüphesi olmasın"

Her türlü zorlukla mücadele ettiklerini ifade eden Ellibeş, "Dünya bugün enerji kriziyle boğuşuyor. Yıllar önce nükleer enerji santrali, rüzgar enerji santralleri, HES'lerin temelini atan Cumhurbaşkanımızın bu vizyon ve öngörüleriyle şimdi de doğalgaz ve petrol arama çalışmalarıyla ülkemiz adına yeni bir çığır açıyor. Her alanda tam bağımsızlık için mücadelesiyle dosta güven, düşmana korku veren Türkiye, dün en büyük sorunumuz olan terör belasını da sınırları ötesine püskürtmeyi ve nerede yuvalandılarsa orada bulup, bunları imha etmeyi başarmıştır. Bugün 21.yaşımıza girerken, 'Bir Olduk 21 Olduk' diyoruz. Öyle inanıyoruz ki, bu birlikteliğimiz devam ettiği müddetçe önümüze gelen her zorluğu yeneceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Ne bizim hizmet aşkımız, ne de milletimizin Cumhurbaşkanımıza ve AK kadrolara olan sevgi ve muhabbeti eksilmedi, tam tersine daima arttı, artmaya devam edecektir. Bunu en son Kocaeli'de gerçekleştirilen 10. Açılış Bayramında da gördük" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Mehmet Ellibeş, AK Parti, Kocaeli, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Ellibeş: 'Milletimize hizmet yolculuğumuzda 21 yılı geride bıraktık' - Son Dakika

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