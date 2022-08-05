Başkan Ellibeş: "Cumhurbaşkanımızı ilimizde ağırlayacak olmaktan onur duyuyoruz" - Son Dakika
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Başkan Ellibeş: "Cumhurbaşkanımızı ilimizde ağırlayacak olmaktan onur duyuyoruz"

05.08.2022 12:16
Başkan Ellibeş: "Cumhurbaşkanımızı ilimizde ağırlayacak olmaktan onur duyuyoruz"

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, "Geçtiğimiz günlerde açıklanan veriler ışığında küresel etkilere bağlı enflasyon ve hayat pahalılığı ile mücadelede iyi yönde bir ivme yakalanmış durumda.

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, "Geçtiğimiz günlerde açıklanan veriler ışığında küresel etkilere bağlı enflasyon ve hayat pahalılığı ile mücadelede iyi yönde bir ivme yakalanmış durumda. İşte böylesine önemli bir dönemde Cumhurbaşkanımızı ilimizde ağırlayacak olmaktan onur duyuyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Ağustos Cumartesi günü İzmit Milli İrade Meydanı'nda 10. Açılış Bayramı'na katılacak. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, büyük bir coşku ve heyecan yaşadıklarını, Kocaeli'de açılış bayramından herkesin haberi olması için büyük bir özveriyle çalıştıklarını kaydetti. Ellibeş, "Çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Pandemi ve ardından yaşanan Rusya- Ukrayna savaşı tüm dünyada enerji ve gıda sorunları ortaya çıkarırken Türkiye, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde hem içeride hem dışarıda bu krizlerin ortaya çıkardığı sonuçlarla mücadele ediyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan veriler ışığında küresel etkilere bağlı enflasyon ve hayat pahalılığı ile mücadelede iyi yönde bir ivme yakalanmış durumda. İşte böylesine önemli bir dönemde Cumhurbaşkanımızı ilimizde ağırlayacak olmaktan onur duyuyoruz. İstiyoruz ki, bu önemli buluşmayı şehrimizde duymayan kalmasın. Aynı zamanda şehrimize değer katan, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran pek çok eserin de bu buluşmada resmi açılışını gerçekleştireceğiz. İşte bu nedenle İzmit Milli İrade Meydanı'nda 6 Ağustos Cumartesi günü saat 16.30"da başlayacak 10.Açılış Bayramı'nın duyurusuna tüm teşkilatımızla birlikte destek sağlıyoruz" dedi.

"Cumhurbaşkanımızı Kocaeli çok özledi"

Açılış bayramını duyuran 600 bin broşür dağıttıklarını söyleyen Ellibeş, "Bunun son kısmını bugün tüm ilçelerde milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımızın da katılımıyla eş zamanlı dağıtacağız. Sosyal medyanın yanında kısa mesajla da üyelerimizi sürekli bilgilendiriyor, istişare kurulu başta olmak üzere tüm üyelerimizi telefonla arayarak bayrama davet ediyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerimizin bilboard duyurularının yanı sıra bizler de 1000'e yakın pankartla şehrin dört bir yanına asarak bu çalışmaya katıldık. Ayrıca tüm sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve sendikalarımızı da bu bayramda görmekten onur duyacağız. Her birine tek tek ulaşarak açılış bayramı hakkında bilgi aktardık. Bu büyük şölene, şehrimiz adına yapılan eserlerin açılış töreninde coşku ve heyecanı bütün vatandaşlarımızla birlikte yaşamak istiyoruz. Bu noktada üzerimize düşen ne varsa yerine getirmek için programın netleştiği andan itibaren büyük bir özveriyle çalışan tüm teşkilatımızı, gençlerimizi ve kadın kollarımızı da ayrıca tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanımızı Kocaeli çok özledi, bu özlemin cumartesi günü alana da yansımasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

YORUMLAR
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Kocaeli'de 'Hoş Geldin Komşum Projesi' ile kente yeni taşınanlara kucak açılıyor Kocaeli'de 'Hoş Geldin Komşum Projesi' ile kente yeni taşınanlara kucak açılıyor 10. Açılış Bayramı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek 10. Açılış Bayramı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek
Kaynak: İHA

Mehmet Ellibeş, AK Parti, Kocaeli, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Ellibeş: 'Cumhurbaşkanımızı ilimizde ağırlayacak olmaktan onur duyuyoruz' - Son Dakika

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