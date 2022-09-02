Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubunu vatandaşa ulaştırmak için sokak sokak geziyorlar - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubunu vatandaşa ulaştırmak için sokak sokak geziyorlar

02.09.2022 17:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubunu vatandaşa ulaştırmak için sokak sokak geziyorlar

AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin 21'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kaleme aldığı mektubu Kartepe ilçesindeki vatandaşlara ulaştırdı.

AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin 21'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kaleme aldığı mektubu Kartepe ilçesindeki vatandaşlara ulaştırdı.

AK Parti Kartepe İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıya, Kocaeli Milletvekilleri Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman ile Sami Çakır, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kartepe İlçe Başkanı Sadık Yılmaz ve partililer katıldı.

"Bu şehri yöneten tüm kadrolar burada"

AK Parti bünyesinde olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Teşkilatla olmak, bu çatının altında olmak, değerli büyüklerimizle birlikte olmak çok keyifli, heyecanlı. Bu çalışmalar için il başkanımızın şahsında, değerli teşkilatımıza çok teşekkür ediyorum. Bugün çok bereketli bir gün. Bu şehri yöneten tüm kadrolar burada. Belediyeci olarak, Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'ın önderliğinde bölgemize birçok yatırım yapmaya devam ediyoruz. Ama cümlenin özü şudur, biz Kartepe'mize, Kartepe'nin insanına yakışan en güzel hizmetleri kazandırıyoruz" dedi.

"2023 seçimleri için hedefe odaklandık"

İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu istikamet doğrultusunda çalıştıklarını belirterek, "Bugün Kartepe'deyiz. Kartepe'nin tüm teşkilat mensupları, geçmiş dönemde görev yapan ilçe başkanımız ve istişare kurulu üyelerimiz dahil olmak üzere, güçlü bir aile fotoğrafını yansıtıyoruz. Ben bu vesileyle bir kez daha milletimize şükranlarımı arz ediyorum. AK Parti'yi, sayın Cumhurbaşkanımızı tüm samimiyetleriyle gönülden desteklediler, yalnız bırakmadılar. İnşallah bundan sonra daha güzel olacaktır. 2023 seçimleri bizim açımızdan, ülkemiz açısından çok önemlidir. Bizde 2023 seçimleri için hedefe odaklandık ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

"Eser ve hizmet siyasetimiz devam ediyor"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise "Eser ve hizmet siyasetimiz devam ediyor. Halihazırda 42 tane proje sahada devam ediyor. Bunların tutarı 707 milyon 711 bin lira. Tabii bu 707 milyon olmasındaki en büyük pay, teleferik projesi. İnşaat çalışmaları başladı. Çalışmalar hızlı şekilde devam edecek. Tahmin ediyorum, 1,5 yıl sonra da mümkün olursa daha hızlı bir şekilde teleferiğe bineceğiz. Binmek isteyenler vardı, onları da bindireceğiz merak etmesinler" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından heyet, vatandaşları ve esnafı ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubunu takdim etti. - KOCAELİ

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Şık'a sert sözler: Bu zat zaten teröristin tekidir, gücü yetmez Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Şık'a sert sözler: Bu zat zaten teröristin tekidir, gücü yetmez Muhaliflere göre, AK Parti son anket sonrası büyük adımlar atmak için çalışmalarını hızlandırdı! 2023'ün başında büyük icraatler geliyor Muhaliflere göre, AK Parti son anket sonrası büyük adımlar atmak için çalışmalarını hızlandırdı! 2023'ün başında büyük icraatler geliyor
Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Kocaeli, Kartepe, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubunu vatandaşa ulaştırmak için sokak sokak geziyorlar - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:50 TFF binasına silahlı saldırı soruşturmasında gözaltı sayısı 4'e çıktı
16:34 CHP'li Engin Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ana muhalefet partisi askerlere hedef gösterilir mi kardeşim"
16:33 Maouro Icardi geldi geliyor! Muslera ipucunu verdi
16:26 Bakan Mehmet Muş açıkladı: Türkiye'nin dış ticaret hacmi 21,3 milyar dolar oldu
16:13 Tweet akımına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, önceki açıklamalarına göndermede bulundu: Işıltı
16:10 MHP'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Terörist Demirtaş ve Sorosçu Kavala" tepkisi
16:05 TFF binasını kurşunlayan saldırganlar kıvırdı! Silahı denediklerini iddia ettiler
16:04 İkisi de evliydi! Yasak aşk yaşadıkları öne sürülen emekli astsubay ile hemşirenin ormanda cesedi bulundu
16:31 Galatasaray'ın kaptanı Muslera'dan taraftara güvence: Tutuk başladık ama toparlarız
15:51 Deney için Japon balığını timsahların arasına attılar! Küçük balık galip geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2022 17:23:17. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubunu vatandaşa ulaştırmak için sokak sokak geziyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement