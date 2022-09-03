Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubunu vatandaşa ulaştırmak için sokak sokak geziyorlar - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubunu vatandaşa ulaştırmak için sokak sokak geziyorlar

03.09.2022 01:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubunu vatandaşa ulaştırmak için sokak sokak geziyorlar

AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin 21'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kaleme aldığı mektubu Kartepe ilçesindeki vatandaşlara ulaştırdı.

AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin 21'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kaleme aldığı mektubu Kartepe ilçesindeki vatandaşlara ulaştırdı.

AK Parti Kartepe İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıya, Kocaeli Milletvekilleri Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman ile Sami Çakır, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kartepe İlçe Başkanı Sadık Yılmaz ve partililer katıldı.

"Bu şehri yöneten tüm kadrolar burada"

AK Parti bünyesinde olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Teşkilatla olmak, bu çatının altında olmak, değerli büyüklerimizle birlikte olmak çok keyifli, heyecanlı. Bu çalışmalar için il başkanımızın şahsında, değerli teşkilatımıza çok teşekkür ediyorum. Bugün çok bereketli bir gün. Bu şehri yöneten tüm kadrolar burada. Belediyeci olarak, Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'ın önderliğinde bölgemize birçok yatırım yapmaya devam ediyoruz. Ama cümlenin özü şudur, biz Kartepe'mize, Kartepe'nin insanına yakışan en güzel hizmetleri kazandırıyoruz" dedi.

"2023 seçimleri için hedefe odaklandık"

İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu istikamet doğrultusunda çalıştıklarını belirterek, "Bugün Kartepe'deyiz. Kartepe'nin tüm teşkilat mensupları, geçmiş dönemde görev yapan ilçe başkanımız ve istişare kurulu üyelerimiz dahil olmak üzere, güçlü bir aile fotoğrafını yansıtıyoruz. Ben bu vesileyle bir kez daha milletimize şükranlarımı arz ediyorum. AK Parti'yi, sayın Cumhurbaşkanımızı tüm samimiyetleriyle gönülden desteklediler, yalnız bırakmadılar. İnşallah bundan sonra daha güzel olacaktır. 2023 seçimleri bizim açımızdan, ülkemiz açısından çok önemlidir. Bizde 2023 seçimleri için hedefe odaklandık ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

"Eser ve hizmet siyasetimiz devam ediyor"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise "Eser ve hizmet siyasetimiz devam ediyor. Halihazırda 42 tane proje sahada devam ediyor. Bunların tutarı 707 milyon 711 bin lira. Tabii bu 707 milyon olmasındaki en büyük pay, teleferik projesi. İnşaat çalışmaları başladı. Çalışmalar hızlı şekilde devam edecek. Tahmin ediyorum, 1,5 yıl sonra da mümkün olursa daha hızlı bir şekilde teleferiğe bineceğiz. Binmek isteyenler vardı, onları da bindireceğiz merak etmesinler" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından heyet, vatandaşları ve esnafı ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubunu takdim etti. - KOCAELİ

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Kocaeli, Kartepe, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubunu vatandaşa ulaştırmak için sokak sokak geziyorlar - Son Dakika

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