AK Parti Konya'da 8. Olağan Kongre Süreci Başladı - Son Dakika
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Politika

AK Parti Konya'da 8. Olağan Kongre Süreci Başladı

AK Parti Konya\'da 8. Olağan Kongre Süreci Başladı

Hasan Angı, 8. Olağan Kongre sürecinin coşku ve kardeşlik anlayışıyla başlayacağını duyurdu.

15.10.2024 15:20
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AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 8. Olağan Kongre sürecinin başladığını belirterek, "Çeyrek asra yaklaşan bir süreçte ilçelerimizle beraber bugüne kadar olduğu gibi bu dönem de inşallah bu kardeşlik hukukunu koruyarak, coşkuyu arttırarak bu heyecanı büyüttüğümüz bir süreç olacak" dedi.

İl Başkanı Angı, AK Parti Konya İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında kongre süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Angı, 8. Olağan Kongre sürecinin başladığını belirterek, "Kısmet olursa cumartesi günü Güneysınır, Akören, pazar günü de Ereğli ile beraber 31 ilçemizin kongrelerini yapmaya başlayacağız. Kongrelerimizin başta ilçelerimiz, ilimiz olmak üzere ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz. Merkez Karar Yönetim Kurulumuzun aldığı kararla beraber Türkiye genelinde delege seçimleri ve geçtiğimiz hafta itibariyle de nüfusu 5 binin üzerinde olan beldeler, büyükşehirlerde artık beldeler kalmadı ve ilçelerle beraber Aralık ayı sonuna kadar kongrelerin tamamlanması, daha sonra İl Kongreleri, kısmet olursa da Nisan 2025'de büyük kongreyle beraber AK Parti kongre sürecini tamamlamış olacak" dedi.

"Bu dönem de kardeşlik hukukunu koruyarak, coşkuyu arttırarak bu heyecanı büyüttüğümüz bir süreç olacak"

Kongrelerin partiler için önemli olduğunu ifade eden Başkan Hasan Angı, "Bir taraftan hem mevcut arkadaşlarımızın performanslarının değerlendirildiği, bir kısmın görevine devam edeceği, bir kısım yerlerde de değişiklikler olacağı hem de yönetim kurullarımızda da o güçlenmenin ortaya çıkmasıyla yeni bir döneme de heyecanla yol yürümek. Bundan önce 7 kongremizi gerçekleştirmiştik. 8. kongre yani 23 yılda epey bir zaman geçti. Çeyrek asra yaklaşan bir süreçte ilçelerimizle beraber bugüne kadar olduğu gibi bu dönem de inşallah bu kardeşlik hukukunu koruyarak, coşkuyu arttırarak bu heyecanı büyüttüğümüz bir süreç olacak. Tabii kongre süreçlerine paralel olarak da geçtiğimiz ay Türkiye Buluşmaları olarak tüm Türkiye genelindeki şehirlerde bakanlarımız, merkez karar yönetim kurulu üyelerimiz, milletvekillerimizle beraber sahadaydık. Aynı şekilde şu anda Cumhurbaşkanımıza benim bir mesajım var diyen hemşehrilerimizin ilçe merkezlerinde açılan Ak Noktalar ve stantlara şeffaf sandıklarımızı kuruyoruz, orada mektuplarını yazabilecekler ve bunlar direkt genel merkeze göndereceğimiz, bizim açıp okumayacağımız, vatandaşımızın direkt mesajını genel başkanımıza, Cumhurbaşkanımıza iletilmesi için bir yöntem. Yani sahayı bilmek, sahanın taleplerini direkt almak adına genel başkanımızın siyasetinin temeli insan odaklı, toplumun değerleriyle bütünleşmiş bir siyaset anlayışı ki AK Parti'yi kuran zaten milletti, onun için 22 yıllık iktidarda bu ülkeye hizmet etme noktasında Ak kadrolar ile yol alınıyor. Cumhur İttifakı'nın güçlü yapısı içinde inşallah bu devam edecek. Vatandaşımızın AK Parti iktidarından beklentilerini, Cumhurbaşkanımıza özel mesajları varsa bunları iletme fırsatı olacak. Ayrıca parti mensuplarımızın da yine delegelerimizin 5 soruda verecekleri cevaplarla genel siyasetimizi, parti politikalarımızı, hükümetten beklentileri de görme fırsatı bulacaklar. Yine bunlar da aynı şekilde genel merkezimize iletilip, genel merkezimizce değerlendirilecek başlıklar. Bizler de il teşkilatından tüm yönetim kurulu arkadaşlarımızla beraber, çünkü her biri ilçe koordinatörü ve kongre komisyonu olarak yürütmedeki arkadaşlarımızla beraber bir görev dağılımı içinde de eksiksiz bir şekilde bu kongre sürecini tamamlamak, AK Parti'nin kimliğine, kişiliğine yakışan bu çalışmaları da yerli yerinde ortaya koyabilmek. Ben bu vesileyle tüm kademelerde görev yapmış arkadaşlarımızın, ana kademelerimiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, mahalle başkanlarımız, sandık kurullarında görev yapan kardeşlerimiz, tüm üyelerimize ve hassaten de tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. İlk günden itibaren AK Parti'ye, bu kutlu yürüyüşe hep destek oldular. Her seçimde ellerinden gelen en büyük desteği verdiler. Genel başkanımıza, Cumhurbaşkanımıza olan muhabbetlerini görüyoruz, takip ediyoruz. Ülkemizin son yıllarda yaşadığı birçok zorluklara rağmen bunların aşılabilmesi için güçlü bir iradeye ihtiyaç olduğunu, bu iradenin de Cumhurbaşkanımızda olduğunun farkında aziz milletimiz" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Konya'da 8. Olağan Kongre Süreci Başladı - Son Dakika

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