AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı: Güçlü yatırımlarla hizmetlerimizi sürdüreceğiz

Politika

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, AK kadroların her zaman sahada olduğunu belirterek, "Güçlü yatırımlarıyla her geçen gün daha da ileriye giden şehrimizde bakanlarımızla, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımız ve teşkilat mensuplarımızla bir ve beraber olarak hizmetlerimizi sürdüreceğiz" dedi.

AK Parti Konya İl Teşkilatı, değerlendirme ve koordinasyon toplantılarında bir araya geldi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan İl Başkanı Hasan Angı, Konya'nın güçlü yarınları için çalışmaya devam ettiklerini ifade etti. AK kadroların her zaman sahada olduğunu dile getiren Başkan Angı, "14 Ağustos 2001 yılında Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlayan kutlu yürüyüşümüz hamdolsun 23 yıldır kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, ana kademelerimizle, kadın ve gençlik kollarımızla Konya'mız için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu kapsamda düzenlediğimiz istişare ve koordinasyon toplantılarımızda hem ilçelerimizde devam eden yatırımlarımızı değerlendirdik hem de yaz dönemi saha çalışmalarımızı istişare ettik" ifadelerini kullandı.

"Bir ve beraber olarak hizmetlerimizi sürdüreceğiz"

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. Yasama Dönemi 2. Yasama Yılı tamamlanarak çalışmalara ara verildiğini hatırlatan Başkan Hasan Angı, "Milletvekillerimiz ve teşkilat mensuplarımızla yeniden saha çalışmalarımıza başlıyoruz. Bir yandan devam eden kamu yatırımlarımızın yerinde incelemelerini yapacağız, diğer yandan tüm ilçelerimizi ziyaret ederek hemşehrilerimizle birlikte olmaya devam edeceğiz. Milletimizle gönül bağımızı güçlendiriyoruz. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi daha fazla gönül kazanacağız, daha fazla insanımıza ulaşacağız, milletin sofrasına daha fazla oturacağız. Kapısı çalınmadık, eli sıkılmadık, kalbine dokunulmadık kimse bırakmayacağız. Aziz milletimiz her şeyin en iyisini hak ediyor. Güçlü yatırımlarıyla her geçen gün daha da ileriye giden şehrimizde bakanlarımızla, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımız ve teşkilat mensuplarımızla bir ve beraber olarak hizmetlerimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

İki ayrı oturumda düzenlenen toplantılara AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti Konya Milletvekilleri Tahir Akyürek, Orhan Erdem, Selman Özboyacı, Meryem Göka, Mehmet Baykan, Latif Selvi, Mustafa Hakan Özer, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları ve AK Parti Konya il başkan yardımcıları katıldı. - KONYA