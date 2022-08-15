AK Parti'li Özboyacı: 'Seçim var' desek en hazır olan AK Parti'dir - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti'li Özboyacı: 'Seçim var' desek en hazır olan AK Parti'dir

15.08.2022 13:03

AK Parti Konya Milletvekili ve Dijital Mecralar Komisyonu Üyesi Selman Özboyacı, "Bugün Türkiye erken seçime gitse 6'lı masa, buna en az hazır olan 6 siyasi parti.

AK Parti Konya Milletvekili ve Dijital Mecralar Komisyonu Üyesi Selman Özboyacı, "Bugün Türkiye erken seçime gitse 6'lı masa, buna en az hazır olan 6 siyasi parti. 'Hadi seçim var' desek yine buna en hazır olan parti, AK Parti'dir" dedi.

AK Parti'li Selman Özboyacı, partinin 21'inci kuruluş yıl dönümüyle ilgili açıklamalarda bulundu. 21'inci yıl sloganına değinen Özboyacı, "21'inci yıl sloganımız; 'Bir Olduk 21 Olduk'. Bu çok manidar bulduğumuz ve çok sevdiğimiz bir slogan. Gerçekten de aslında AK Parti'nin 21 yıllık hikayesinin bir özeti niteliğinde. Biz milletimizle bir olarak 21 olduk. İnşallah daha nice yıllara da hep beraber milletimizle bir olarak gitmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

'MİLLETİMİZ AK PARTİ'Yİ YİNE 1'İNCİ YAPACAKTIR'Manipülasyon ve dezenformasyon nedeniyle siyasi gündemin asıl gündemden sapabildiğine işaret eden Özboyacı, "O yüzden zaman zaman yapılan bu dezenformasyonlarla sanki Türkiye'nin gündeminde olmayan şeyler, Türkiye'nin gündemiymiş gibi gösteriliyor. Şunu söyleyeyim ki biz AK Parti kadroları olarak hep sahadayız, pazardayız, esnaf gezisindeyiz. Vatandaşlarımızla bire bir görüştüğümüzde biz aslında sosyal medyada köpürtülen o farklı havanın milletimizin gündeminde olmadığını, bu iki gündemin birbirinden farklı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla 2023 seçimleriyle alakalı çok ümit dolu olduğumu söyleyebilirim. Bundan hiç şüphem yok. Milletimiz, yine AK Parti'yi 1'inci parti yapacaktır" dedi.'SİYASETİN GÜNDEMİNİ BULANDIRMAYA ÇALIŞIYORLAR'

AK Parti'li Özboyacı, muhalefetten gelen erken seçim çağrılarına ilişkin ise "Bunlar aslında Türkiye'yi asıl gündeminden saptırma çabaları. Bugün emin olun Türkiye bir erken seçime gitse 6'lı masa, buna en az hazır olan 6 siyasi parti. Bugün yine 'Hadi seçim var' desek yine buna en hazır olan parti AK Parti'dir. Bunu Cumhurbaşkanı'mız da defalarca söyledi. Bu seçimlerin tarihi belli, 2023 yılının Haziran ayı. 6'lı masanın figürleri, bu şekilde erken seçim iddialarıyla bazen siyasetin gündemini bulandırmaya çalışıyorlar. Daha önce de bunun gibi çağrılar yaptılar. Bu ilk değil ama bunlar sadece gündemi saptırma çabaları. Seçimin tarihi belli" açıklamasında bulundu.


YORUMLAR
500
AK Partili Yılmaz'dan 21. kuruluş yıl dönümü açıklaması Açıklaması AK Partili Yılmaz'dan 21. kuruluş yıl dönümü açıklaması Açıklaması Para Masa Tenisi'nde 3 altın madalya da Türkiye'nin oldu Para Masa Tenisi'nde 3 altın madalya da Türkiye'nin oldu AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, gündemi değerlendirdi Açıklaması AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, gündemi değerlendirdi Açıklaması
Kaynak: DHA

Hizb-i İslami Partisi, Selman Özboyacı, AK Parti, Türkiye, Konya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'li Özboyacı: 'Seçim var' desek en hazır olan AK Parti'dir - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:14 Trabzonspor, alacağını 10 taksitle ödeyecek! İsmail Köybaşı'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi
17:13 İran Dışişleri Bakanlığı, Salman Rüşdi'ye düzenlenen bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama yaptı: Konuyla ilgili bilgimiz yok
17:08 Son seçim anketinde en yakın rakibine yüzde 25 fark attı: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?
17:09 Suudi Arabistan'da idam cezası alan 15 yaşındaki Muhammed'in ailesinden ülkenin turizm elçisi Messi'ye çağrı: Lütfen oğlumuzu kurtar
17:04 Sunucu Zuhal Topal, hayranlarının beğenisini toplayan 2 pozu peş peşe paylaştı
16:57 Şampiyonlar Ligi'nde play-off maçları başlıyor! İşte haftanın programı...
16:30 Erdoğan'a 'diktatör' diyen CHP'li Kaftancıoğlu'nun 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan cezalandırılması istendi
17:34 Kuaförlüğü bırakıp çiftçi oldu: Yüksek gelir getiren bir üründür
16:17 Gündeme oturan sözler: Süper Lig hakemi cinsel taciz suçundan ceza aldı
16:15 MasterChef'te ana kadroya giremeyen yarışmacı salya sümük ağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 17:40:13. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti'li Özboyacı: 'Seçim var' desek en hazır olan AK Parti'dir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement