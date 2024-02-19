AK Parti Kütahya Belediye Meclis Üyesi Adayları Belli Oldu - Son Dakika
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Politika

AK Parti Kütahya Belediye Meclis Üyesi Adayları Belli Oldu

AK Parti Kütahya Belediye Meclis Üyesi Adayları Belli Oldu

AK Parti Kütahya Belediye Meclis üyesi adayları açıklandı. Aday listesinde birçok isim yer alıyor.

19.02.2024 16:46  Güncelleme: 16:50
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AK Parti Kütahya Belediye Meclis üyesi adayları belli oldu. Kütahya Belediyesi Meclis Üyesi aday listesinde şu isimler bulunuyor; Mehmet Naci Pekcan, Erhan Hisar, Serdar Eraslan, Tahsin Görkem Lekesiz, Mustafa Kart, Seda Arkaç Kavak, Furkan Altıntaş, Sevde Nur Karabacak, Alihan Yaşar Akkoç, Dilek Arman, Emin Acar, Ali Göktekin, Ahmet Çınar, Rukiye Nur Karataş Elifoğlu, Kıymet Gazan, Ali İhsan Özdemir, Serhat Güner, Hatice Yakar, Yunus Soygür, Ömer Koyunoğlu, İbrahim Yağız, Ömer Öztaş, Mustafa Kızıklıoğlu, Enes Öğütçü, Bahtiyar Efe, Halil Oyan, Mustafa Arı, Halil İbrahim Taşkın, Cengiz Babacan, Hülya Elibol, Asiye Gültekin, Meryem Altınçeyrek ve Ayşe Arlı.

Kontenjan adayları ise Süleyman Cahit Ceylan, Melek Mankan, Ebubekir Erdoğmuş ve Mahmut Öztaş'tan oluştu.(EFE-) - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: AK Parti Kütahya Belediye Meclis Üyesi Adayları Belli Oldu - Son Dakika
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