AK Parti\'li Acar: CHP Genel Başkanının savrulduğu vasıfsızlık, akıl tutulmasıdır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sözlerine ilişkin, "CHP Genel Başkanının savrulduğu vasıfsızlık, artık bir akıl tutulmasıdır" dedi.

AK Parti'li Acar, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kendi ağzından çıkan sözlerden dahi bihaber olan, ne konuştuğunu bilmeyen bu şuursuz ve serkeş anlayış, CHP'deki çapsızlığın en net vesikasıdır. CHP Genel Başkanının savrulduğu bu vasıfsızlık, artık bir akıl tutulmasıdır. İki gündür Filistin'e 'İsrail' diyen basiretsizin ciddiyetsizliği, cahili olduğu diğer konularda da kendisini ne kadar kale almamız gerektiğini açıkça göstermektedir" ifadelerini kullandı.