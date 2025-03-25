AK Parti'li Açıkkapı izinsiz gösterilere karşı vatandaşları "sağduyuya" davet etti

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından başlatılan izinsiz gösterilere ilişkin tüm vatandaşları sağduyulu davranmaya çağırdı.

Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, son günlerde sosyal medya üzerinden yürütülen organize kampanyaların amacının devlete olan güveni sarsmak, milletin vicdanını karartmak ve Türkiye'yi istikrarsız bir ülke gibi göstermek olduğunu belirtti.

Devlete, adalet sistemine ve toplumsal huzura yönelik hiçbir provokasyona geçit verilemeyeceğinin altını çizen Açıkkapı, hukuku işlevsizleştirmek, şiddeti meşrulaştırmak ve yargıya müdahale etmek isteyen kirli senaryolara karşı dimdik ayakta duracaklarını söyledi.

Ejder Açıkkapı, bazı çevrelerin sokakları hareketlendirme çabalarının sadece anayasal düzene değil, aynı zamanda milletin ortak iradesine ve demokrasiye yapılmış doğrudan bir saldırı haline dönüştüğüne işaret ederek, bu odaklarla mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.

Hiç kimsenin siyasi pozisyonunu, adaletin üstünde kalkana dönüştüremeyeceğini belirten Açıkkapı, şunları kaydetti:

"Milletimiz, bu oyunun farkındadır ve bir daha aynı tuzağa düşmeyecektir. Uluslararası medyada Türkiye'ye yönelik sürdürülen dezenformasyon kampanyalarına da dikkati çekmek isterim. Gerçeklikle hiçbir ilgisi olmayan manipülatif içeriklerle ülkemizin itibarı hedef alınmaktadır. Türkiye, içerideki maşalarla ve dışarıdaki yönlendirmelerle yıpratılacak bir ülke değildir. Milletimizin iradesi ve devletimizin kudretiyle bu kirli senaryoları bertaraf etmeye fazlasıyla sahibiz. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızı sağduyulu davranmaya, kışkırtmalara karşı dikkatli olmaya, adaletine ve devletine sahip çıkmaya davet ediyorum. Bu süreçte milletimizin ferasetine ve sağduyusuna olan inancımız tamdır."

Açıkkapı, gösteriler sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın merhume annesi Tenzile Erdoğan'a yönelik hadsiz, edepsiz ve insanlık dışı ifadeleri kınadı.