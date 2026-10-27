AK Parti'li Ayan Erzurum'da ahlaksızlığa ahlaklı demeyeceklerini söyledi - Son Dakika
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AK Parti'li Ayan Erzurum'da ahlaksızlığa ahlaklı demeyeceklerini söyledi

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AK Parti\'li Ayan Erzurum\'da ahlaksızlığa ahlaklı demeyeceklerini söyledi
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AK Parti\'li Ayan Erzurum\'da ahlaksızlığa ahlaklı demeyeceklerini söyledi
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nilhan Ayan, Erzurum'da partisinin il başkanlığında yaptığı konuşmada harama göz dikenlerin kendilerinden sayılmayacağını söyledi. Ayan, ahlaksızlığa ahlaklı demeyeceklerini ve yanlışa doğru demeyeceklerini vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Nilhan Ayan AK Parti Erzurum İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada, "Biz asla ahlaksızlığa ahlaklı demeyiz. Biz milletimizin ekmeğine göz dikeni bizden saymayız. Kim ki harama göz dikiyorsa o bizden değildir" dedi.

Bir dizi ziyaret ve açılış için Erzurum'a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Nilhan Ayan AK Parti Erzurum İl Başkanlığı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Biz asla yanlışa doğru demeyiz"

AK Parti olarak büyük bir siyasi oluşum olduklarını vurgulayan Ayan, "Maalesef son günlerde iddiamızdan imtihan olduğumuz bir dönemi yaşıyoruz. Fakat tıpkı vekillerimizin, bakanımızın söylediği gibi biz asla yanlışa doğru demeyiz. Biz asla ahlaksızlığa ahlaklı demeyiz. Biz milletimizin ekmeğine göz dikeni bizden saymayız. Kim ki harama göz dikiyorsa o bizden değildir. Kim ki bu vatana, sadece bu millete hizmet için gelmiyorsa, kendi çıkarları için geliyorsa o da bizden değildir. Cumhurbaşkanımızın da bu konudaki duruşu çok nettir. Bizler de onun bu yolda böyle bir liderin yol ve dava arkadaşı olduğumuz için büyük gurur duyuyoruz. Tabii sizlerin de hem hemşehri olmanın hem de birlikte yürümenin büyük gururunu yaşıyorum. Hepinizden Allah razı olsun" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Nilhan AyanAK PartiPolitikaErzurumGüncelSon Dakika

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