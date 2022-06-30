AK Parti'li Aydemir: "CHP, devlet ve milletle kavgalı bir yapıyla ortak"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, CHP'nin, devlet ve milletle kavgalı bir yapıyla ortak olduğunu belirterek, "Hangi yapı? HDP." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 29 Ekim'de partinin cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanacağının söylendiğini hatırlattı.

CHP'nin, cumhuriyet değerleriyle taban tabana zıt bir parti pozisyonuna düştüğünü savunan Aydemir, "CHP, devlet ve milletle kavgalı bir yapıyla şu an ortak durumda. Hangi yapı? HDP. HDP, terör örgütü PKK'ya müzahir, 10 binlerce insanımızın kanında parmağı olanlarla iş birliği halinde bir yapı. Bunlarla şerik olursanız cumhuriyet ile barışık olmanız mümkün değil. Öyleyse 29 Ekim'de adayınızı açıklamanız bir garabet." diye konuştu.

CHP'nin adayını açıklamadan önce, millete söz vermesi gerektiğini ifade eden Aydemir, "CHP'nin önce 'PKK, PYD, FETÖ, ne kadar terörist yapıya ve onlarla ilintisi, ilişkisi olan hiçbir siyasi yapıya sıcak durmayız, beraber olmayız' diye mesaj vermesi lazım. Ama siz veremezsiniz çünkü onlardan medet umuyorsunuz." değerlendirmesini yaptı.