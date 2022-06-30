AK Parti'li Aydemir: "CHP, devlet ve milletle kavgalı bir yapıyla ortak" - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti'li Aydemir: "CHP, devlet ve milletle kavgalı bir yapıyla ortak"

30.06.2022 12:14
AK Parti'li Aydemir: "CHP, devlet ve milletle kavgalı bir yapıyla ortak"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, CHP'nin, devlet ve milletle kavgalı bir yapıyla ortak olduğunu belirterek, "Hangi yapı? HDP." dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, CHP'nin, devlet ve milletle kavgalı bir yapıyla ortak olduğunu belirterek, "Hangi yapı? HDP." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 29 Ekim'de partinin cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanacağının söylendiğini hatırlattı.

CHP'nin, cumhuriyet değerleriyle taban tabana zıt bir parti pozisyonuna düştüğünü savunan Aydemir, "CHP, devlet ve milletle kavgalı bir yapıyla şu an ortak durumda. Hangi yapı? HDP. HDP, terör örgütü PKK'ya müzahir, 10 binlerce insanımızın kanında parmağı olanlarla iş birliği halinde bir yapı. Bunlarla şerik olursanız cumhuriyet ile barışık olmanız mümkün değil. Öyleyse 29 Ekim'de adayınızı açıklamanız bir garabet." diye konuştu.

CHP'nin adayını açıklamadan önce, millete söz vermesi gerektiğini ifade eden Aydemir, "CHP'nin önce 'PKK, PYD, FETÖ, ne kadar terörist yapıya ve onlarla ilintisi, ilişkisi olan hiçbir siyasi yapıya sıcak durmayız, beraber olmayız' diye mesaj vermesi lazım. Ama siz veremezsiniz çünkü onlardan medet umuyorsunuz." değerlendirmesini yaptı.

YORUMLAR
500
TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Partinin grup önerileri kabul edilmedi TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Partinin grup önerileri kabul edilmedi AK Parti'li Aydemir: 'CHP Grup Başkanvekili 6'lı masaya meydan okudu' AK Parti'li Aydemir: 'CHP Grup Başkanvekili 6'lı masaya meydan okudu'
Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Erzurum, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'li Aydemir: 'CHP, devlet ve milletle kavgalı bir yapıyla ortak' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:16 Eski Galatasaraylı Pulgar'a tecavüz suçlaması! İddia sahibinden "Pulgar'ın evinde 5 kişi bana tecavüz ettiler" açıklaması
12:13 Uzmandan maymun çiçeği virüsü uyarısı: Ateş, baş ağrısı ve sırt ağrısı yaşıyorlarsa mutlaka bir hekime başvurulmalılar
11:43 Çorlu ile Silivri sınırında çıkan yangında 500 dönüm buğday kül oldu! Yangın daha da büyümeden kontrol altına alındı
11:41 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 971 lira seviyesinden işlem görüyor
11:24 Bakan Koca'nın açıkladığı maymun çiçeği virüsüne yakalanan kişi, İstanbul'da bir şehir hastanesinde tedavi görüyor
11:22 Güne düşüşle başlayan Dolar/TL, 16,63 seviyesinden işlem görüyor
11:12 Otomobil piyasası bayramda hareketlenecek! Uzman isim araç almak isteyenlere önemli tüyolar verdi
11:01 Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'den skandal hareketler! Trafikte kemer takmadan araçlara makas attığı videosu tepki çekti
10:56 Türkiye'de ortaya çıkan ilk maymun çiçeği vakası endişe yarattı! İşte herkesi korkutan virüsle alakalı tüm soruların yanıtı
10:51 Usta sanatçı Cüneyt Arkın, Taksim Atatürk Kültür Merkezi'ndeki son yolculuğuna uğurlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 12:27:41. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti'li Aydemir: "CHP, devlet ve milletle kavgalı bir yapıyla ortak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement