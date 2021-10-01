AK Parti'li Aydemir: "HDP'nin tutum belgesinin arkasına saklananlar var" - Son Dakika

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "HDP'nin açıkladığı tutum belgesinin arkasına saklananlar var. CHP ve ortağı için söylüyorum; millet her şeyi görüyor, gizli saklı hiçbir şey kalmıyor." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2021-2022 yasama yılının, milletin lehine gelişmelere sahne olacağını söyledi.

Yaz dönemi çalışmalarında sahada olduklarını, vatandaşların sorunlarını dinlediklerini belirten Aydemir, "Orta yerde ne var ne yok hepsini tespit etmeye çalıştık. Yapılan hizmetlere ve noksanlıklara dönük tespitlerimiz vardı." diye konuştu.

Aydemir, vatandaşın derdinin, huzur, güvenlik ve devletin çok daha müreffeh şartlarda bir zemin bulması olduğunu dile getirerek, "Kürt orijinli kardeşlerimle mülaki olmuş, görüşüp gelmiş birisi olarak söylüyorum; Kürt sorunu diye terennüm edilen şey Kürt kardeşlerimin lügatinde yok." ifadesini kullandı.

Ana muhalefet partisi liderinin, HDP ile ortaklığı millete anlatması gerektiğini vurgulayan Aydemir, "HDP'nin açıkladığı tutum belgesinin arkasına saklananlar var. CHP ve ortağı için söylüyorum; millet her şeyi görüyor, gizli saklı hiçbir şey kalmıyor. HDP konuşacaksa PKK ile ilgili konuşsun. Onlar sırtlarını kime yaslamışlarsa onlarla ilgili konuşsunlar. Arka yerde millet var, Kürt'ü ile Türk'ü ile tek millet var. HDP'nin söylemlerine, özellikle Kürtler adına yaptığı konuşmalara tepki duyan Kürt kardeşlerim var." değerlendirmesinde bulundu.