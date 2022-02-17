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AK Parti'li Aydemir, Mersin'de yerel gazete bürosuna yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika

AK Parti'li Aydemir, Mersin'de yerel gazete bürosuna yapılan saldırıyı kınadı

17.02.2022 14:00
AK Parti'li Aydemir, Mersin'de yerel gazete bürosuna yapılan saldırıyı kınadı

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, CHP Gençlik Kolları üyelerinin Mersin'de Haberci Gazetesi'ne saldırmasını kınadı.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, CHP Gençlik Kolları üyelerinin Mersin'de Haberci Gazetesi'ne saldırmasını kınadı.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP Gençlik Kolları üyelerinin Mersin'de Haberci Gazetesi'ne saldırdığını söyledi. Yapılan saldırıyı kınayan ve üzgün olduğunu belirten Aydemir, "Siyasetçiler basın kuruluşlarına bu neviden bir saldırı asla düzenlememeliler, akıllarının ucundan bile geçirmemeliler." dedi.

CHP'nin her zaman basın özgürlüğünden bahsettiğini aktaran Aydemir, "Oysa hayata yansıttıkları budur, tahammülsüzlüktür. CHP'lilerin bu tavrı siyaset adına da siyasetçiler adına da utanılacak bir haldir. Onları kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Ekonomik sıkıntıların önüne geçmek için hükümetin çalışmalar yaptığını dile getiren Aydemir, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, İSKİ'nin su fiyatlarına kademeli olarak öngördüğü zam teklifinin oy çokluğuyla reddedildiğini anımsattı. Aydemir, "Bu sıkıntılı zaman diliminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi daha fazla millete yüklenmenin peşinde. Bu bir CHP anlayışıdır, ellerine fırsat geçse zam üstüne zam yaparlar." diye konuştu.

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Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, gençlik, Mersin, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Aydemir, Mersin'de yerel gazete bürosuna yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika


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