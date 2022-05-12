AK Parti'li Aydemir, Yargıtayın CHP'li Kaftancıoğlu'nun mahkumiyetini onamasını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun mahkumiyetinin Yargıtay tarafından onanmasıyla ilgili, "Hukuk, mahkeme ne diyorsa, ona riayet etmek durumundayız." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yayın kuruluşlarında, sosyal medyada, göçle, bugünle ilgisi olmayan dezenformasyon içeren haberler çıktığını kaydetti.

Bu haberlerin birçoğunun Türkiye ile ilgisi bulunmadığını ifade eden Aydemir, İran sınırında düzene girmiş bir durum olduğunu, TSK mensuplarının düzensiz göçün önüne geçmek için gayret sarf ettiğini anlattı. Aydemir, "Bu yalan haberlerle, orada görevli askerlerimize de haksızlık yapıyorsunuz." dedi.

Dezenformasyona dönük mutlaka Meclis'te kanuni düzenleme yapılması gerektiğini vurgulayan Aydemir, vatandaşların, zaman zaman da kendilerinin yalan haberlerle ciddi sıkıntılar yaşadıklarını ifade etti. Aydemir, dezenformasyon olduğunda, sapla samanın karıştığını vurguladı.

Aydemir, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun cezasının Yargıtay tarafından onanması ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletvekillerini İstanbul İl Başkanlığına çağırmasıyla ilgili bir soru üzerine, şunları kaydetti:

"Yargıtay, bir kararı onamış. Bize düşen hukukun verdiği kararlara riayet etmektir. CHP Genel Başkanı, milletvekillerini çağırarak neyin peşinde olduğunu gösteriyor. Milletvekillerini İstanbul'a çağırmasını ben anlayamadım. Bir kargaşa, kaos ortamı oluşturmaya çalışmaksa niyeti, bunu milletimiz görüyor. Milletimiz bunlara prim vermedi, bundan sonra da vermez. Hukuk, mahkeme ne diyorsa, ona riayet etmek durumundayız. Aksi halde kaotik hal çıkar ortaya. Hele hele genel başkanların bu tür olaylara çok daha itinalı yaklaşması lazım."