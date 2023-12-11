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AK Parti'li Aydın: "ABD, BM'yi kendi menfaatlerine göre kurmuş" - Son Dakika
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AK Parti'li Aydın: "ABD, BM'yi kendi menfaatlerine göre kurmuş"

AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, ABD'nin sürekli İsrail'in yanında yer aldığını ve Birleşmiş Milletleri (BM) kendi menfaatlerine göre kurduğunu söyledi.

AK Parti\'li Aydın: "ABD, BM\'yi kendi menfaatlerine göre kurmuş"
11.12.2023 - 17:52,
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AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, ABD'nin sürekli İsrail'in yanında yer aldığını ve Birleşmiş Milletleri (BM) kendi menfaatlerine göre kurduğunu söyledi.

Aydın, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabulünün 75'inci yıl dönümü dolayısıyla Mecliste düzenlediği basın toplantısında ABD'nin, BM Güvenlik Konseyinde Gazze'de acilen insani ateşkes istenen karar tasarısını veto etmesini eleştirdi.

Bütün dünyanın ABD ve İsrail destekçisi diğer ülkelerin iki yüzlü tutumunu gördüğünü dile getiren Aydın, "Zalimlerin yanında yer alan ABD, tek başına elini kaldırarak veto hakkını kullanıyor." dedi.

Aydın, ABD'nin, bu tutumuyla bütün dünyaya "İstediğim kadar zulüm yaparım, istediğim zaman da mazlumları korurum." dediğini ifade ederek, "ABD, İsrail ile ilgili alınan hiçbir olumsuz kararın içinde olmadı. ABD, sürekli İsrail'in yanında yer aldı. ABD, BM'yi kendi menfaatlerine göre kurmuş. Egemen güçlerin menfaatine göre hareket eden bir BM var." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, BM'nin bu durumunu "Dünya 5'ten büyüktür" sözüyle dünyaya ilk duyuran lider olduğunu belirten Aydın, "Küfür devam eder ama zulüm devam etmez. Siviller, çocuklar, kadınlar öldürülüyor. Bütün bunlar, dünyanın gözü önünde gerçekleşiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA
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