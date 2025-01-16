AK Parti'li Çelik: Hamas ile İsrail'in ateşkesini buruk da olsa memnuniyetle karşılıyoruz - Son Dakika
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Politika

AK Parti'li Çelik: Hamas ile İsrail'in ateşkesini buruk da olsa memnuniyetle karşılıyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail'in Gazze'ye dönük vahşi saldırganlığı tüm insanlığın vicdanını kanatmaya devam ediyor.

16.01.2025 00:07
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti Sözcüsü Ömer Çelik, " İsrail'in Gazze'ye dönük vahşi saldırganlığı tüm insanlığın vicdanını kanatmaya devam ediyor. Bugün Hamas ile İsrail arasında bir ateşkes mutabakatına varılmasını, buruk da olsa memnuniyetle karşılıyoruz" açıklamasını yaptı.

Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "İsrail'in Gazze'ye dönük vahşi saldırganlığı tüm insanlığın vicdanını kanatmaya devam ediyor. Bugün Hamas ile İsrail arasında bir ateşkes mutabakatına varılmasını, buruk da olsa memnuniyetle karşılıyoruz. Bu ateşkes sürecinde rol oynayan başta Katar ve Mısır olmak üzere arabulucu ülkelerin çabaları çok kıymetlidir. Umarız ateşkes kalıcı hale gelir ve bir an evvel Gazze'deki Filistinli kardeşlerimize gereken tüm yardımların ulaştırılması mümkün olur. Kalıcı ateşkes ve sonrasında kalıcı bir barış için 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan egemen Filistin Devleti'nin bir an evvel kurulması gerektiğini savunuyoruz. Cumhurbaşkanımızın ilkeli ve dirayetli siyasetiyle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Filistinli kardeşlerimizin yanında yer almaya devam edeceğiz. Gazze ve tüm Filistin şehitlerimize bir kere daha Allah'tan rahmet diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika AK Parti'li Çelik: Hamas ile İsrail'in ateşkesini buruk da olsa memnuniyetle karşılıyoruz - Son Dakika

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