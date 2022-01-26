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AK Parti'li Cevheri: "GES projesi CHP'nin değil, bizim projemizdir" - Son Dakika

AK Parti'li Cevheri: "GES projesi CHP'nin değil, bizim projemizdir"

26.01.2022 15:55
AK Parti'li Cevheri: "GES projesi CHP'nin değil, bizim projemizdir"

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Atatürk Baraj Gölü üzerine kurulması planlanan GES projesinin, CHP'nin değil, kendi projeleri olduğunu söyledi.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Atatürk Baraj Gölü üzerine kurulması planlanan GES projesinin, CHP'nin değil, kendi projeleri olduğunu söyledi.

Cevheri, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, milletvekili olduğu günden bu yana proje bazlı çalışmalar yürüttüğünü anımsattı.

Bu zamana kadar ziyaret ettikleri bakanlıklara hep projelerle gittiklerini ifade eden Cevheri, Gazi Meclis'te görev yaptığı süre boyunca da hiçbir partiyi itham etmediğini, haksız bir tavır takınmadığını dile getirdi.

Şanlıurfa için önemli gördükleri ve çalışmalarına 2017 yılında başladıkları Atatürk Baraj Gölü üzerine kurulması planlanan GES projesi için bu zamana kadar canla başla çalıştıklarını anlatan Cevheri, bu projeyi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa ziyaretinde dile getirmesinin algı oluşturmaya dönük bir yaklaşım olduğunu ifade etti.

GES projesinin, CHP'nin projesi gibi kamuoyuna yansıtılmak istenmesinin algı oluşturmaktan öteye gidemeyeceğinin altını çizen Cevheri, şunları kaydetti:

"GES projesi CHP'nin değil, bizim projemizdir. GES, bizim 2017 yılından bu yana takibimizde olan Çin-Alman konsorsiyumuyla hayata geçirmek istediğimiz bir projedir. Bu konuda ilgili bakanlıklara ve Cumhurbaşkanımıza bu projeyi anlatmış, dosyalarımızı teslim etmişiz.

CHP zihniyeti bu zamana kadar ülkeye hayırlı bir işte bulunmamıştır ama algı oluşturmada çok başarılıdır. Sayın Kılıçdaroğlu, danışmanlarını çok iyi seçmelidir. Nasıl ki fıstığın merkezi Urfa'da fındık yetiştiriliyor diye sizi yanıltmışlarsa bu projede de sizi yanıltmışlardır. Çünkü bu projeyi ilk olarak gündeme getiren bizleriz."

AK Parti'li Cevheri: GES projesi CHP'nin değil, bizim projemizdir

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Cumhuriyet Halk Partisi, Şanlıurfa, AK Parti, Ges, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Cevheri: 'GES projesi CHP'nin değil, bizim projemizdir' - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'li Cevheri: "GES projesi CHP'nin değil, bizim projemizdir" - Son Dakika
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