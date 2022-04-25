AK Parti'li Çilez, Kılıçdaroğlu'nun Meclis çalışmalarından haberi olmadığını söyledi - Son Dakika
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AK Parti'li Çilez, Kılıçdaroğlu'nun Meclis çalışmalarından haberi olmadığını söyledi

25.04.2022 16:15
AK Parti'li Çilez, Kılıçdaroğlu'nun Meclis çalışmalarından haberi olmadığını söyledi

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, kanun tekliflerinin tek bir merkezden hazırlandığını iddia eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis çalışmalarından haberi olmadığını belirterek, TBMM Genel Kurulunda Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'nun bütün siyasi...

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, kanun tekliflerinin tek bir merkezden hazırlandığını iddia eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis çalışmalarından haberi olmadığını belirterek, TBMM Genel Kurulunda Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'nun bütün siyasi partilerin mutabakatıyla kabul edildiğini bildirdi.

Çilez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kılıçdaroğlu'nun 23 Nisan Özel Oturumu'nda, Atatürk'ün 1 Mart 1922'de TBMM'nin Üçüncü Yasama Yılı'nın açılışında "Meclise gelen kanun tekliflerinin bir kısmının Bakanlar Kuruluna iade edildiğini" anlattığı konuşmaya dikkat çektiğini aktardı.

Çilez, "Bakanlar Kurulunun isteğine karşı çıkmayı burada bir siyasi çıkarım olarak kullanmak istediği açık." dedi.

"Kanun tekliflerinin tek bir merkezden hazırlandığı ve büyük bir bölümünün sorgusuz sualsiz kabul edildiği" iddiasını ciddiyetten uzak bulduğunu ifade eden Çilez, "1921-1922 yasama döneminden alınan rakamların dayanak gösterilmesi doğru bir kıyas değildir. 1921-1922 döneminde halen Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulamamıştır. TBMM hükümeti iş başındadır." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun Meclis çalışmalarından bir haberinin olmadığını bu konuşmasından anladıklarını dile getiren Çilez, "Elektrikleri kesildiği için televizyondan Meclisi takip edememiş olmalı ki bizim son yaptığımız çalışma hakkında hiçbir bilgisi yok." dedi.

Çilez, Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'nun TBMM'ye sunulan teklif metninde muhalefetin de katkısıyla 38 maddenin değiştiği ve bütün siyasi partilerin mutabakatıyla Genel Kurulda kabul edilen bir yasa olduğunun altını çizerek, Kılıçdaroğlu'nu Meclisin itibarını gölgeleyecek bu açıklamalardan kaçınmaya davet etti.

Demokrat Parti Genel Merkezi'ndeki toplantının ardından altı muhalefet partisi genel başkanının bugün yaptığı ortak açıklamaya dikkati çeken Çilez, " 28 Şubat'ta kurulan bir masa 24 Nisan'da açıklama yapmak için bir araya geliyorsa, bunun takdirini aziz milletimize bırakıyorum." görüşünü paylaştı.

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Kemal Kılıçdaroğlu, Milletvekili, Amasya, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Çilez, Kılıçdaroğlu'nun Meclis çalışmalarından haberi olmadığını söyledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'li Çilez, Kılıçdaroğlu'nun Meclis çalışmalarından haberi olmadığını söyledi - Son Dakika
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