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AK Parti'li Demirbağ'dan İYİ Parti'li Öztürk'e hareket eleştirisi - Son Dakika

AK Parti'li Demirbağ'dan İYİ Parti'li Öztürk'e hareket eleştirisi

10.12.2021 18:07

AK Parti'li Demirbağ'dan İYİ Parti'li Öztürk'e hareket eleştirisi -"Hareket sahipsiz çocuklarının yapacağı harekettir.

AK Parti'li Demirbağ'dan İYİ Parti'li Öztürk'e hareket eleştirisi

-"Hareket sahipsiz çocuklarının yapacağı harekettir. Meclis'e yakışmıyor"

ANKARA - AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, İYİ Parti Denizli milletvekili Yasin Öztürk'ün yaptığı harekete ilişkin, "Hareket sahipsiz çocuklarının yapacağı harekettir. Meclis'e yakışmıyor" dedi.

AK Parti Elazığ milletvekili Zülfü Demirbağ TBMM Genel Kurulu'nda yaşanan olaya değindi. Demirbağ, Meral Akşener'in Bingöl ziyaretinde İYİ Parti Kocaeli milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına söylediği sözleri hatırlatarak, daha sonra İYİ Parti Grup Toplantısı'nda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in söylediği sözlere değindi. Demirbağ, kendisinin İYİ Parti Kocaeli milletvekili Lütfü Türkkan'dan 10 bin TL; Denizli milletvekili Yasin Öztürk'ten 5 bin TL tazminat kazandığını söyleyerek, "Yasin Öztürk'ten 5 bin TL almıştım. Maaşı üzerinde çok haciz olduğunu öğrendim. AK Parti Grup Başkanvekilimizin (Bülent Turan) 'üslubumuza dikkat edelim' sözlerine itiraz edince, İYİ Parti Grup Başkanvekili (Erhan Usta) 'kimi kast ettiğinizi bilmiyorum ama' deyince, Yasin Öztürk'ün yerinden itirazı oldu. 'Sen konuşma, önce 5 bin TL tazminatı öde' deyince, burada ifade etmek, göstermek bize ve Meclise yakışmayacak bir hareket gösterdi. O harekete devamında 'alırsın' ifadesini kullandı. Bu hareket sahipsiz çocuklarının yapacağı harekettir. Meclis'e yakışmıyor" dedi.

Demirbağ, Millet İttifakı milletvekillerinin zıvanadan çıktıklarını söyleyerek, "Yaptıkları küfür ve hakaretleri milletimizin takdirine bırakıyorum. Hayali bir iktidar umudu dahi bunları zıvanadan çıkardı, bunları bu hale getirdi. Allah muhafaza üç ay bunlara ülkeyi teslim etseler, vay milletin haline" ifadelerini kullandı.

AK Parti'li Demirbağ'dan İYİ Parti'li Öztürk'e hareket eleştirisi
AK Parti'li Demirbağ'dan İYİ Parti'li Öztürk'e hareket eleştirisi
AK Parti'li Demirbağ'dan İYİ Parti'li Öztürk'e hareket eleştirisi
AK Parti'li Demirbağ'dan İYİ Parti'li Öztürk'e hareket eleştirisi

Zülfü Demirbağ, Milletvekili, İYİ Parti, Elazığ, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti'li Demirbağ'dan İYİ Parti'li Öztürk'e hareket eleştirisi - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'li Demirbağ'dan İYİ Parti'li Öztürk'e hareket eleştirisi - Son Dakika
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