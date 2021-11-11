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AK Parti'li Durmuşoğlu'ndan İYİ Parti'ye Lütfü Türkkan eleştirisi Açıklaması - Son Dakika

AK Parti'li Durmuşoğlu'ndan İYİ Parti'ye Lütfü Türkkan eleştirisi Açıklaması

11.11.2021 16:30
AK Parti'li Durmuşoğlu'ndan İYİ Parti'ye Lütfü Türkkan eleştirisi Açıklaması

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesine ilişkin konunun üzerine gitmesini beklerken, kendisinin "sözde özrü yeterli görüp disiplin sürecini bile başlatamadığını" söyledi.

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesine ilişkin konunun üzerine gitmesini beklerken, kendisinin "sözde özrü yeterli görüp disiplin sürecini bile başlatamadığını" söyledi.

Durmuşoğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısına, Gazi Meclis'in ilk Başkanı ve Türkiye'nin ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile İstiklal Mücadelesi'nin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anarak başladı.

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesini kınayarak, bu durumun asla affedilemeyeceğini dile getiren Durmuşoğlu, bu olayın, saygısızlığı yapan kişinin kendisini haklı çıkarmaya çalışan sözde bir özür dilemesiyle, makamının değiştirilmesiyle üstünün kapanmayacağını vurguladı.

Durmuşoğlu, "Yaşanan tüm bu hezeyana ve milletimizin tüm bu tepkisine rağmen, grup toplantısındaki konuşmasında adeta milletvekilini savunan, 'Olgunluk gösterdi.' diye sahip çıkan ve bununla yetinmeyip Meclis kürsüsünde hiç yakışmayan ifadeler kullanan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i de esefle kınıyorum. Biz Sayın Genel Başkan'ın bu konunun üzerine gitmesini beklerken maalesef yapılan sözde özrü yeterli görüp disiplin sürecini bile başlatamamışlardır." diye konuştu.

Milletin vicdanını yaralayan bu ahlaksızlığa muhalefet partilerinden net bir duruş gösterilmemesinin ayrı bir hezeyan olduğunu belirten Durmuşoğlu, "Bırakın beklenen duruşu göstermeyi, olayın üstünü kapatmaya, bu affedilemez çirkinliği başka tarafa çekmeğe çalışmaktadırlar. Onlar istedikleri kadar unutturmaya çalışsınlar, milletimiz de tarih de bunun cevabını verecektir. Şehitler diyarı Osmaniye milletvekili olarak bu olayın takipçisi olacağıma, her yerde, her platformda sonuna kadar haykıracağıma söz veriyorum." ifadelerini kullandı.

Meral Akşener, Lütfü Türkkan, İYİ Parti, Şehit, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Durmuşoğlu'ndan İYİ Parti'ye Lütfü Türkkan eleştirisi Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'li Durmuşoğlu'ndan İYİ Parti'ye Lütfü Türkkan eleştirisi Açıklaması - Son Dakika
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