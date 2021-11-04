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AK Parti'li Durmuşoğlu: "Ülkemizi yerli ve milli hamlelerle kalkındırarak gücümüze güç kattık" - Son Dakika

AK Parti'li Durmuşoğlu: "Ülkemizi yerli ve milli hamlelerle kalkındırarak gücümüze güç kattık"

04.11.2021 16:27
AK Parti'li Durmuşoğlu:

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, "İktidarı devraldığımız günden bugüne eğitimden sağlığa, adaletten savunmaya, enerjiden tarıma ülkemizi yerli ve milli hamlelerle kalkındırarak gücümüze güç kattık." dedi.

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, "İktidarı devraldığımız günden bugüne eğitimden sağlığa, adaletten savunmaya, enerjiden tarıma ülkemizi yerli ve milli hamlelerle kalkındırarak gücümüze güç kattık." dedi.

Durmuşoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin iktidara gelişinin 19. yılını kutladı.

3 Kasım 2002'nin, Türkiye için değişim, gelişim, dönüşüm ve kalkınmanın miladı olduğunu ifade eden Durmuşoğlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 'her şey Türkiye için, bu ışık sönmeyecek' diyerek girdiğimiz ilk seçimlerde, aziz milletimizin teveccühüyle tek başına iktidar olan AK Parti'miz, Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin istiklal ve istikbal mücadelesini, adım adım zafere doğru taşımaktadır." diye konuştu.

Mücahit Durmuşoğlu, "Bugünden sonra Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" sözleriyle başladıkları hizmet yolculuğu sayesinde 6 genel, 4 yerel, 2 cumhurbaşkanlığı seçimi ve 3 halk oylamasından vatandaşların desteğiyle birinci parti olarak çıktıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"19 yıldır Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli duruşuyla büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ederken bir yandan da milletimize hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Genel Başkanımızın liderliğinde ilk günkü aşkımızla, heyecanımızla ve milletimize olan sevdamızla inandığımız bu kutlu yolda 2023'e emin adımlarla yürüyor, aydınlığa açık, karanlığa kapalı sloganıyla hizmet etmeye devam ediyoruz. İktidarı devraldığımız günden bugüne eğitimden sağlığa, adaletten savunmaya, enerjiden tarıma ülkemizi yerli ve milli hamlelerle kalkındırarak gücümüze güç kattık. Yatırımlarda birinci sıraya eğitimi koyduk. 76 olan üniversite sayımızı 207'ye çıkardık. Tarım ve ormancılık alanında da önemli yatırımlara imza attık. Sağlıkta tarihimizin en büyük reformunu gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın son teknolojiyle tedavi edilmesini sağlayacak 13 şehir hastanesini hizmete açtık. Geleceğimizin teminatı gençlerimizi destekleyen politikaları ve yatırımları hayata geçirdik. Milletimizin hak ve hukuk arayışına cevap verecek pek çok yargı reformunu hayata geçirdik."

Demokrasiye sahip çıkmak için birçok sınav veren AK Parti'nin 19 yılda, e-muhtıradan kapatma davasına, 17/25 Aralık kumpasından 15 Temmuz darbe girişimine kadar birçok saldırıyla karşı karşıya kaldığını vurgulayan Durmuşoğlu, "Unuttukları bir şey vardı; Türkiye, istedikleri gibi itip kakabilecekleri, istikamet çizebilecekleri, parmak sallayabilecekleri, siyasi istikrarsızlık, ekonomik kriz, sosyal çatışma çıkartabilecekleri eski Türkiye değildir." ifadesini kullandı.

Mücahit Durmuşoğlu, AK Parti, Türkiye, Milli, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: AK Parti'li Durmuşoğlu: "Ülkemizi yerli ve milli hamlelerle kalkındırarak gücümüze güç kattık" - Son Dakika
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