AK Parti'li Erdem: "PKK, hiçbir zaman Kürtlerin dostu olmadı" - Son Dakika
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Politika

AK Parti'li Erdem: "PKK, hiçbir zaman Kürtlerin dostu olmadı"

AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, terör örgütü PKK'nın İsrail'in aparatı olduğunu, hiçbir zaman Kürtlerin dostu olmadığını söyledi.

13.11.2024 17:16
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AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, terör örgütü PKK'nın İsrail'in aparatı olduğunu, hiçbir zaman Kürtlerin dostu olmadığını söyledi.

Erdem, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, DEM Parti'li milletvekillerinin terör örgütü PKK'ya karşı verilen mücadeleyi "Kürt düşmanlığı" olarak kamuoyuna sunup algı oluşturmaya çalıştığını ifade etti.

Her vatandaşın bu devletin ve ülkenin asli unsuru olduğuna dikkati çeken Erdem, şöyle konuştu:

"Meşrebi, kavmiyeti, mezhebi ne olursa olsun, atalarımız bu topraklarda kader birliği yapmışlardır, ortak bir kaderimiz var. Son 40 yıldır terör örgütü PKK'nın saldırılarıyla birçok güvenlik personelimiz şehit oldu. Sivil insanların yaşamına son verildi. Orta Doğu'daki illegal yapılar, terör örgütleri, adı rengi ne olursa olsun İsrail'e hizmet için kurulan birer aparattır. PKK da bir İsrail aparatı örgüttür ve hiçbir zaman Kürtlerin dostu olmadı."

DEM Parti'nin bazı belediyelere yapılan görevlendirmeleri gerekçe göstererek hükümeti ve devleti "Kürt düşmanı" olarak lanse ettiğine işaret eden Erdem, "DEM Parti'nin terörle arasına mesafe koyması ve terör örgütü PKK'yı kınaması gerekir." dedi.

Saadet Partisini de eleştiren Erdem, Filistin'e giden her ürünün İsrail gümrüğü ve limanlarından geçmek zorunda olduğunu, mayıs ayından itibaren İsrail ile ticaretin yapılmadığını aktardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti'li Erdem: 'PKK, hiçbir zaman Kürtlerin dostu olmadı' - Son Dakika

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