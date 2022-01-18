AK Parti'li Hızlı: "Haziran 2023'te en iyi sonucu almak için şimdiden çalışıyoruz" - Son Dakika

AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, "Covid-19, bütün dünyayı olduğu gibi bizi de etkiledi. Ama artık ülke olarak meselelerimize karşı reaksiyon gücümüz arttı. Daha hızlı ve kısa sürede reaksiyon gösterebiliyoruz. Ülkemizin bağışıklık sistemi güçlendi. Ülkemiz için el birliğiyle güzel işler yapmaya devam edeceğiz" dedi.

AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya geldi, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Programa, AK Parti il yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Sözlerine basının önemine vurgu yaparak başlayan AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, "Basının oluşturduğu ilkeli ve doğru haberlerle halkımız haber alma hakkını kullanmış oluyor. Sizlerin gayreti takdire şayan. Yaptığınız haberlerle toplumdaki birçok problemin çözülmesine sağlıyorsunuz. İnternet haberciliği kurallarını düzenleyen yasa tasarısının da takipçiyiz. Önümüzdeki günlerde Meclisten beklediğimiz yasalar var. Amacımız daha iyi bir ülkede yaşamak, meselelerimizi çözmek. Toplumun algısı sizin hazırladığınız ilkeli ve doğru haberlerle oluşuyor. Hep beraber daha iyi şartlarda hizmet etme imkanı bulmanızı diliyoruz. Kovid-19 bütün dünyayı olduğu gibi bizi de etkiledi. Ama artık ülke olarak meselelerimize karşı reaksiyon gücümüz arttı. Daha hızlı ve kısa sürede reaksiyon gösterebiliyoruz. Ülkemizin bağışıklık sistemi güçlendi. Ülkemiz için el birliğiyle güzel işler yapmaya devam edeceğiz" dedi.

AK Parti'de başlayan sandık başkanları toplantısıyla ilgili konuşan Başkan Hızlı, Haziran 2023'deki seçimlere hızlı bir şekilde hazırlandıklarını söyledi. Hızlı, "Daha üst seviyede hazırlıklarımız devam ediyor. Genel merkezimizle birlikte tüm kademelerimizde eğitim çalışması var. En yakın zamanda bir siyaset akademisini, teşkilat akademisini yaptık. Şimdi de siyasetin en kılcal damarları olan sandık bölgelerine doğru yapılandırmamızı sürdürüyoruz. Manisa'da 3 bin 669 tane sandığımız var. Bin 89 tane mahallemiz var. Bizim partimizin tüzüğü gereği biz her sandıkta 3'er tane üyemiz var. 3 tane ana kademe, 3 tane gençlik kolları, 3 tane de kadın kollarımız var. 9 tane görevlimiz var. 3 bin 669 çarpı 9 dediğimizde bu kadar kişiyle faaliyet göstermeye gayret ediyoruz. Bin 89 tanede mahalle başkanımız var. Teşkilat ve seçim işleri başkanımızla birlikte hepsi oluştu. Gidip yerinde arkadaşlarımızın durumuna bakıyoruz. Önemli kriterler oluşturduk teşkilat başkanımızla ve il yönetim kurulu üyeleri arkadaşlarımızla beraber. Bir sandık temsilcimizin hangi özellikte olması gerektiği, hangi faaliyetleri yürütmesi gerektiği, mahalle başkanlarımızın ne yapması gerektiği ile ilgili bir algoritma oluşturduk. Sandık bazlı çalışmayı yapıyoruz. Haziran seçimlerine kadar bu çalışmamız devam edecek" diye konuştu.

Bir gazetecinin, ileride hedeflediği siyasi kariyeri hakkındaki sorusunu da yanıtlayan Hızlı, "2023 Haziran'ına kadar il başkanlığını en iyi şekilde yapabilme amacım var. Popülist bir bakış gibi algılanıyor ama bununla ilgili bir hesabım yok. Genel merkez bize bir görev verdi. Bu görev benim için çok önemli ve kutsal bir görev. Sonrasında şartlar nasıl gelişir, bize nasıl bir görev düşer, sonrasında konuşulacak konular. Seçime kadar yapmamız gereken birçok iş varken konsantrasyonumuzu korumamız gerekiyor. Belediye başkanlığı görevi verildiğinde yaptım. Başka görev verilirse kaçmam. Ama bir makama sahip olalım anlamında söylemiyorum bunu" dedi. - MANİSA