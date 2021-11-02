AK Parti'li Hızlı: "Milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz" - Son Dakika

AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, 3 Kasım 2002'de AK Parti'nin iktidara geldiğini hatırlatarak, "AK Parti teşkilatları olarak 19 yıldır milletimize hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz." dedi.

AK Parti'nin 19 yıllık hizmet süreciyle ilgili açıklama yapan AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, 14 Ağustos 2001'de kurulan partinin 15 ay sonra, 3 Kasım 2002'de iktidara geldiğini hatırlattı. Her geçen gün hizmet aşklarının artığını söyleyen Hızlı, "Bu büyük bir başarı. Bu kadar kısa zamanda iktidarda olmak ve geçen 19 yılda iktidar kalabilmek kolay değil. İktidara geldiğimiz günden bugüne sadece şehrimize yapılan yatırımın miktarı 47 milyar TL. Bizler milletimiz için Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2023 hedeflerimize durmadan çalışarak ilerliyoruz. 3 Kasım, milletin partisi AK Parti'nin millete hizmet etmenin başlangıç günüdür. Bizler de AK Parti kadroları olarak Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ederken, bir yandan da milletimize hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Genel Başkanımızın liderliğinde, ilk günkü aşkımızla, heyecanımızla ve milletimize olan sevdamızla, inandığımız bu kutlu yolda yürümeye, hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi. - MANİSA