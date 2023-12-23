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AK Parti'li İnegöl Belediye Başkanı MHP'li Yenişehir Belediye Başkanı'nı ziyaret etti - Son Dakika
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AK Parti'li İnegöl Belediye Başkanı MHP'li Yenişehir Belediye Başkanı'nı ziyaret etti

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın'ı ziyaret etti. Ziyaret sonrası Aydın, Cumhur İttifakı'nın güzel bir örneği olduğunu belirtti.

AK Parti\'li İnegöl Belediye Başkanı MHP\'li Yenişehir Belediye Başkanı\'nı ziyaret etti
23.12.2023 - 14:05,  Güncelleme: 14:17
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AK Parti'li İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, MHP'li Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın'ı ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Aydın, "Cumhur İttifakı'nın en güzel örneklerinde birisi Bursa'da yaşanıyor" dedi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın'ı ziyaret etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "Öncelikle Cumhur İttifakı'mızın İnegöl Şehreminisi Başkan Alper Taban'ı belediyemizde ağırladık. Nazik ziyaretleri için teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim. Cumhur İttifakı'nın en güzel örneklerinde birisi Bursa'da yaşanıyor. Bizler Bursa'daki Cumhur İttifakı belediye başkanlarımız ile koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Cumhur İttifakı Türkiye genelinde başarılı bir şekilde sürüyor. Yaklaşan yerel seçimlerde de bu güzel birliktelik devam edecek" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: AK Parti'li İnegöl Belediye Başkanı MHP'li Yenişehir Belediye Başkanı'nı ziyaret etti - Son Dakika
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