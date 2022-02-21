AK Parti'li Kalfaoğlu'ndan kadın bedeni üzerinden zeytinyağı paylaşımına tepki - Son Dakika

AK Parti Buca İlçe Başkanı Hakan Kalfaoğlu, CHP'li Buca Belediye Meclis Üyesi Bülent Uygur'un zeytinyağını kadın fotoğrafı kullanarak anlattığı sosyal medya paylaşımına tepki gösterdi.

Kalfaoğlu Buca Belediyesi önünde yaptığın basın açıklamasında Uygur'u istifaya davet ederek, CHP ve İYİ Parti'nin kadın ilçe başkanlarını da tepki koyamaya davet etti.

Uygur'un cinsiyetçiliğin kötü bir örneğini sergilediğini ifade eden Kalfaoğlu, "Kadınlara bakış açısını yansıttığı paylaşımdan ötürü ahlak dışı paylaşım yapan bu zatı şiddetle kınıyoruz. Bu anlayış kadın bedeni üzerinden siyaset yapmanın seviyesizliğini net olarak göstermiştir. AK Parti ailesi olarak kadınlarımızın her zaman yanında olup, haklarını koruyacağız. Kadınlarımıza karşı yapılan her türlü şiddetle mücadele ettiğimiz gibi bu zihniyete sahip kişilerle de sonuna kadar mücadele içinde olacağız." diye konuştu.