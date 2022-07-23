AK Parti'li Karaaslan, TEKNOFEST'e katılacak öğrencilerle buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun'da gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) yarışacak üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

TEKNOFEST kapsamında "Savaşan İHA" yarışmasının gerçekleştirileceği 19 Mayıs ilçesinde yer alan Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü'ndeki hazırlıkları inceleyen Karaaslan, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın'dan hazırlıklarla ilgili bilgi aldı.

Yarışmalara katılacak öğrencilerin yaptıkları çalışmaları da takip eden Karaaslan, öğrencilerle sohbet etti.

Karaaslan, eski tütün depolarının Samsun Üniversitesine devredilmesinin ardından fakülte binasına dönüştürülmesi için yapılan çalışmaları da inceledi.

İlçedeki Dereköy Balıkçı Barınağı'nda balıkçılarla da bir araya gelen Karaaslan, balıkçılarla sohbet ederek sorunlarını dinledi.

Karaaslan, "Hakikaten gecesini gündüzüne katan bu milletin derdi ile dertlenen ve tek gayesi milletimizin dertlerini çözmek olan bir liderimiz var. Siz balıkçılarımızın sorunlarını biliyoruz. Daha önce bir araya geldik. Çeşitli çözümler getirdik. Biz burada sorunları çözmek için varız. Çözülemeyen sorun kalmış olabilir. Geç kalan olmuş olabilir ama bu sorunların bazıları da teknik inceleme gerektiriyor. Bu çalışmalara göre karar verilmelidir." dedi.

Karaaslan'ın ziyaretlerine, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu ve partililer eşlik etti.