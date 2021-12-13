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AK Parti'li Karahocagil: "Bu yüce millet, Recep Tayyip Erdoğan'ı 2023'te de yalnız bırakmayacak" - Son Dakika

AK Parti'li Karahocagil: "Bu yüce millet, Recep Tayyip Erdoğan'ı 2023'te de yalnız bırakmayacak"

13.12.2021 15:59
AK Parti'li Karahocagil: "Bu yüce millet, Recep Tayyip Erdoğan'ı 2023'te de yalnız bırakmayacak"

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, 2023 seçimlerine ilişkin, "Bu yüce millet, milletten daha büyük güç tanımayan Recep Tayyip Erdoğan'ı 2023'te de yalnız bırakmayacak.

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, 2023 seçimlerine ilişkin, "Bu yüce millet, milletten daha büyük güç tanımayan Recep Tayyip Erdoğan'ı 2023'te de yalnız bırakmayacak." dedi.

Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti iktidarlarında hayata geçirilen projeleri anlattı.

"Büyük lider ve büyük usta" olarak nitelendirdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptıklarının, yapacaklarının teminatı olduğunu dile getiren Karahocagil, milletin, "Yaparsa yine AK Parti yapar." dediğini aktardı.

Milletin, muhalefetten beklentisinin olmadığını söyleyen Karahocagil, "CHP 32 yıl tek başına iktidar oldu, hangi taşı üst üste koydu? Hiç. Ama yerli uçak imalatına, yerli otomobile engel oldu. Montaj kafalılar, onlar ithal etsinler, yan yana getirsinler, ondan sonra da milleti nasıl kandırırız, nasıl atlatırız, iftira atarız, nasıl karalarız, hesabını yapsınlar. En iyi becerileri, küfür, çirkin hareket, gençleri ayaklandırmak, milleti cephelere bölmek. Onlardan vatana, millete hizmet beklenmez; heykel yapmaktan başka." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti'li Karahocagil, partisinin, kurulduğu günden bu yana halka hizmeti Hakk'a hizmet gördüğünü vurgulayarak, "Yapabileceğini söyledi, söylediklerinin hepsini yaptı. Halkına hiç yalan söylemedi, hiç kandırmadı. Zorlaştıran değil kolaylaştıran, bölen değil birleştiren, iten değil kucaklayan oldu. 19 yıldır milleti de Reis'ine sahip çıktı. Her seçimde desteğini gösterdi. Bu yüce millet, milletten daha büyük güç tanımayan Recep Tayyip Erdoğan'ı 2023'te de yalnız bırakmayacak." diye konuştu.

Recep Tayyip Erdoğan, Milletvekili, AK Parti, Amasya, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Karahocagil: 'Bu yüce millet, Recep Tayyip Erdoğan'ı 2023'te de yalnız bırakmayacak' - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'li Karahocagil: "Bu yüce millet, Recep Tayyip Erdoğan'ı 2023'te de yalnız bırakmayacak" - Son Dakika
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