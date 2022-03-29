AK Parti'li Karahocagil: "Türkiye koruyucu aile hizmeti kapsamında merkezi konuma ulaştı" - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti'li Karahocagil: "Türkiye koruyucu aile hizmeti kapsamında merkezi konuma ulaştı"

29.03.2022 13:05
AK Parti'li Karahocagil: "Türkiye koruyucu aile hizmeti kapsamında merkezi konuma ulaştı"

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Türkiye'nin koruyucu aile hizmeti kapsamında merkezi konuma ulaştığını belirtti.

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Türkiye'nin koruyucu aile hizmeti kapsamında merkezi konuma ulaştığını belirtti.

Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, kurulduğu günden bu yana kadınlara, engellilere, yaşlılara, çocuklara, şehit yakınları ve gazilere yönelik koruma odaklı hizmetlerini sürdürdüğünü söyledi.

AK Parti hükümetlerinin, cinsiyet, etnik köken, inanç ya da dünya görüşü gözetmeksizin yurt genelindeki ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu vurgulayan Karahocagil, evde bakım hizmetinden yaşlı bakım hizmetine, sosyal ve ekonomik destek hizmetlerinden koruyucu aile hizmetlerine varıncaya kadar birçok önemli projeye imza attığını aktardı.

Türkiye'nin özellikle koruyucu aile hizmeti kapsamında merkezi konuma ulaştığının altını çizen Karahocagil, şunları kaydetti:

"2002 yılında 515 çocuk, koruyucu aile hizmetinden yararlanırken, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde başlatılan 'Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri' projesi kapsamında 2022 Şubat ayı sonu itibarıyla 7 bin 57 çocuk, aile ilgisi, sevgisi ve şefkati ile büyümektedir. Devlet olarak yarının geleceği, yetişkin bireyi, iş insanının annesi babası olacak çocuklarımızın ilgiyle büyümesi onların en tabii hakkıdır."

Karahocagil, Bakanlığın, faaliyetleri kapsamında bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için 1 milyar 260 milyon lira destekte bulunduğunu, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetleri ile 144 bin çocuk için 236 milyon lira ödeme gerçekleştirdiğini ifade etti.

YORUMLAR
500
AK Parti'li Yılmaz: 'Mersin'de ikinci serbest bölge kurulması için çalışmalar sürüyor' AK Parti'li Yılmaz: 'Mersin'de ikinci serbest bölge kurulması için çalışmalar sürüyor'

Milletvekili, AK Parti, Türkiye, Amasya, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Karahocagil: 'Türkiye koruyucu aile hizmeti kapsamında merkezi konuma ulaştı' - Son Dakika


Son Dakika
12:45 İstanbul'daki barış müzakerelerinde soğuk rüzgarlar esiyor! Tokalaşmadan başladılar, bir şey yiyip içmeleri yasaklandı
12:34 Her şeyine el konuldu: 12.3 milyar dolar serveti olan Rus oligark taksiye binecek para bulamıyor
12:27 Çanakkale'de arkadaşlarıyla iddiaya girip denize atlayan lise öğrencisi yaşamını yitirdi
12:26 Belçika futbolunun en acı günü! C.Brugge'ün 28 yaşındaki kalecisi Van Damme yaşamını yitirdi
12:23 Tokat skandalını 6 yıl önceden bilmiş! Twitter kullanıcısının Will Smith ve Chris Rock hakkında yazdıkları gündem oldu
12:06 Fatih Terim başkanlığı istemez! Galatasaray'ın borç defterini gören vazgeçiyor
11:56 Zihinsel engelli sayılan uyuşturucu kaçakçısının cezası belirlendi! Gelecek hafta idam edilmesi bekleniyor
11:43 Yurt dışında tatil yapan Hande Erçel, bluzu için 12 bin TL, çantası için ise 24 bin TL ödedi
11:36 Edirne'de dede, oğlu, gelini ve torunu vahşice katledildi: Cinayet yerinde av tüfeği bulundu!
10:52 Bahçeli "baraj altı" iddialarına çok sert: Kiralık anket şirketlerinin algı operasyonları bize sökmez!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 13:12:17. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti'li Karahocagil: "Türkiye koruyucu aile hizmeti kapsamında merkezi konuma ulaştı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement